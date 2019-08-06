У Порошенко отреагировали на новые производства: Портнова ждет разочарование

В партии "Европейская солидарность" заявляют, что их лидер, пятый президент Петр Порошенко всегда пересекал украинскую границу в полном соответствии с законом и не имеет компаний в Панаме.

Об этом сообщает пресс-служба партии в ответ на сообщения экс-заместителя главы АП времен президентства Виктора Януковича Андрея Портнова о новых производствах в отношении Порошенко.

"Это так же касается и вылета на Мальдивы в начале 2018 года. На Андрея Портнова и его "мальчиков по вызову" из Государственного бюро расследований, которое этот известный соратник Януковича получил в концессию от новой власти, ожидает большое разочарование. "Поддельные документы" существуют только в их болезненном воображении", - говорится в сообщении.

В пресс-службе обратили внимание, что первым новость об очередном расследовании дела в отношении Порошенко сообщил Портнов, а "уже потом ее послушно пережевала пресс-служба ГБР".

"Относительно заявлений господина Портнова о якобы возбуждении против Петра Порошенко уголовного дела в Панаме, пресс-служба уполномочена заявить, что у Порошенко нет компаний в этой стране. Зато, статья 385 уголовного кодекса Панамы предусматривает ответственность за ложь под присягой – именно для таких, как Портнов", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что ответственность за ложное сообщение о преступлении есть и в Украине.

"То, что в целом выглядит как информационный троллинг и спам со стороны Портнова – на самом деле уголовное преступление, за которое рано или поздно Портнов будет отвечать и в Украине, и в Панаме. Равно как и за раскрытие тайны данных досудебного расследования", - подытожили в пресс-службе "ЕС".

Напомним: