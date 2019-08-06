В Ливии беспилотник атаковал украинский самолет с гуманитаркой

Источник: пресс-служба МИД

В городе Мисурата в Ливии беспилотник атаковал аэропорт, на котором находился транспортный самолет ИЛ-76ТД украинской компании "Скайавиатранс" с гуманитарным грузом "Красного Креста".

Детали: Атака на аэропорт произошла 6 августа в 00:17 по местному времени.

Ракеты попали в хвостовую часть, а также повредили гуманитарный груз для нужд Общества красного полумесяца Ливии. Самолет завершал рейс из Анкары – в момент атаки продолжалась разгрузка товара.

Оператор экипажа получил легкое ранение. Кроме того, уничтожены паспортные документы штурмана. Экипаж в полном составе вовремя эвакуировался в безопасное место.

Прямая речь МИД: "Департамент консульской службы МИД и Посольство Украины в Тунисе во взаимодействии с эксплуатантом судна предпринимают меры консульского реагирования: установление контакта с членами экипажа самолета, оказание необходимой помощи, документирование штурмана, а также возвращение граждан Украины на родину".