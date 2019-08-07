Трамп ввел против Венесуэлы полное экономическое эмбарго

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Среда, 7 августа 2019, 01:44

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении полного экономического эмбарго против Венесуэлы.

Об этом пишет DW.

Этим распоряжением, как сообщает Белый дом, Трамп заморозил находящиеся на территории США все активы правительства Венесуэлы и связанных с ним организаций, а также запретил любые экономические операции с ними. Исключения сделаны для операций, связанных с предоставлением гуманитарной помощи.

В тексте указа Трамп отметил, что его решение связано "с продолжающейся узурпацией власти незаконным режимом Николаса Мадуро, а также нарушением прав человека, включая произвольные или незаконные аресты и задержания венесуэльских граждан, вмешательством в свободу выражения мнений и продолжающимися попытками подорвать временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо и демократически избранную Национальную ассамблею Венесуэлы".

В документе также разъясняется, что понятие "правительство Венесуэлы" включает в себя государство и правительство Венесуэлы, любое политическое подразделение, ведомство или их структуры, в том числе Центральный банк Венесуэлы и государственную нефтегазовую компанию Венесуэлы Petrуleos de Venezuela, Sociedad Anonima (PDVSA).

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо приветствовал новые санкции США против Мадуро.

Речь идет о защите венесуэльцев, те, кто поддерживает незаконное пребывание Мадуро у власти, должны знать, что это не останется без последствий, написал оппозиционный политик в своем микроблоге Twitter.

Напомним:

  • В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
  • США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.
  • В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.
  • 20 апреля Гуайдо анонсировал финальный этап операции по устранению Мадуро от власти на 1 мая.
  • 30 апреля ситуация в Венесуэле обострилась: лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил конец режима президента Мадуро, его поддержали США, полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов.
  • 2 мая Гуайдо заявил, что во время протестов погибли 2 человека.
  • Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ответственность за происходящее в Венесуэле лежит также на России и Кубе.
  • Лидер оппозиции Венесуэлы, глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо признал ошибки, допущенные им при попытке начать военное восстание для свержения действующего президента Николаса Мадуро.

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Темы: Венесуэла США санкции


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