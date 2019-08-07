Организатор обучения в Трускавце: Часть "слуг" вместо лекций ходили в SPA

Источник: интервью президента Киевской школы экономики Тимофея Милованова "Украинской правде"

Подавляющее большинство народных депутатов от "Слуги народа" посещали все лекции в Трускавце, но были и такие, которые вместо учебы отдыхали и ходили в SPA.

Прямая речь: "Были люди, которые первые два дня пришли и больше не приходили... Были люди, которые ходили в SPA и показывали, что они, в принципе, здесь отдыхают. Такие тоже были. Но подавляющее большинство ходили, процентов где-то 80".

"Были люди из экспертных групп или люди, которые имели западное образование или даже работали, или сейчас работают с правительством, имеют наработки. Им определенные направления были не нужны. Они ходили на что-то другое".

О том, сколько нардепов получат сертификаты об образовании: "Можем анализировать по "домашках". Первую "домашку" сдали 80%, вторую где-то 72%. Так всегда падает. Сейчас посмотрим, сколько третью сдадут. Я ожидаю, что мы где-то 50-60% сертификатов выдадим из всех, кто принимал участие".

"Они должны сдать еще третью "домашку", это пояснительная записка – у нее дедлайн 6 августа. Четвертый тест продлится до 10 августа. До 15 сентября они получат обратную связь и получат или не получат сертификаты, в зависимости от результатов".

О том, как проходило обучение: "Мы их постоянно перемешивали. Это такой прием, чтобы людей перезнакомить между собой, делаются активные упражнения... познакомиться, коммуницировать... или проанализировать предложение политики других людей".

"Есть несколько измерений этого обучения. Первое – темы, второе – портфель домашних заданий, третье – типы активностей, через которые они должны пройти. Есть типы упражнений, которые они должны сделать".

"Также есть обратная связь: они должны получить от преподавателей обратную связь о том, какие навыки у них есть, каких нет. Кроме того, они должны прочитать определенные документы, определенные кейсы и так далее. То есть несколько измерений одновременно".

О том, как нардепы будут учиться дальше: "Мы им написали Learning management system, у них есть электронный кабинет, это система управления обучением. Там они смогут электронно этот тест пройти. Они там, кстати, "домашки" еще подгружают и получают обратную связь через нее".

"Сама электронная система будет им доступна до 1 сентября 2020 года. И мы еще будем два раза, кажется, обновлять материалы. Сейчас мы собираем со всех преподавателей, инструкторов материалы, которые они хотят добавить, и заливаем в эту электронную систему".

О том, научились ли чему-то "слуги народа": "Я думаю, да. Оно (обучение – ред.) сплотило команду, позволило им немного понять, куда они заходят, позволило им дать обзор, чему нужно научиться, какие навыки им нужны".

Почему это важно: По итогам обработки 100% протоколов голосования, в ВР проходит 254 нардепа от "Слуги народа". По данным Общественной сети "Опора", все они – новички во власти без какого-либо опыта.

История вопроса:

Будущие депутаты от "Слуги народа" проходили недельное обучение в Киевской школе экономики. В результате такого образования они должны были получить портфель из четырех документов, которые должны помочь им работать в парламенте.

Результаты голосования смотрите в материале: Выборы в Верховную Раду 2019 Результаты подсчета голосов

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