На просьбу уволить Богдана Зеленский ответил: Уже уволил

В ответ на петицию к президенту уволить Андрея Богдана с должности главы Администрации президента Владимир Зеленский ответил, что уже сделал это.

Ответ президента на электронную петицию №22/053772-эп от 23 мая:

"Согласно статье 40 Конституции Украины и статье 23-1 закона Украины "Об обращении граждан" мною рассмотрено размещенную на веб-сайте Официального интернет-представительства президента Украины электронную петицию об увольнении Богдана Андрея Иосифовича с должности главы Администрации президента Украины, которую поддержали более 25 000 граждан.

По поднятому в петиции вопросу отмечаю, что указом президента Украины от 25 июня 2019 года №434 А.Богдан уволен с должности главы Администрации президента Украины".

Почему это важно: Президент Владимир Зеленский игнорирует требование части общества убрать юриста Игоря Коломойского Андрея Богдана с руководящей должности при президенте.

Предыстория: