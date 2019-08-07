На просьбу уволить Богдана Зеленский ответил: Уже уволил

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Среда, 7 августа 2019, 12:35

В ответ на петицию к президенту уволить Андрея Богдана с должности главы Администрации президента Владимир Зеленский ответил, что уже сделал это.

Ответ президента на электронную петицию №22/053772-эп от 23 мая:

"Согласно статье 40 Конституции Украины и статье 23-1 закона Украины "Об обращении граждан" мною рассмотрено размещенную на веб-сайте Официального интернет-представительства президента Украины электронную петицию об увольнении Богдана Андрея Иосифовича с должности главы Администрации президента Украины, которую поддержали более 25 000 граждан.

По поднятому в петиции вопросу отмечаю, что указом президента Украины от 25 июня 2019 года №434 А.Богдан уволен с должности главы Администрации президента Украины".

Почему это важно: Президент Владимир Зеленский игнорирует требование части общества убрать юриста Игоря Коломойского Андрея Богдана с руководящей должности при президенте.

Предыстория:

  • Через месяц после инаугурации, 20 июня, Владимир Зеленский переформатировал Администрацию президента в Офис президента.
  • Андрей Богдан, который был главой АП, стал руководителем ОП.
  • Богдан заявлял, что под закон о люстрации он попал "абсолютно несправедливо".
  • 1 августа источник в Офисе президента распространил среди журналистов информацию, что Андрей Богдан написал заявление об увольнении "по собственному желанию с момента желания".
  • Президент Владимир Зеленский после этого заявил, что такие заявления на увольнение подготовили все люди из его команды.

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Темы: Богдан Зеленский Офис президента Администрация президента


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