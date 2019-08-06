Коломойский: Богдан – один из моих главных юристов
Источник: интервью Игоря Коломойского РБК
Олигарх Игорь Коломойский заявляет, что знает главу Офиса президента Андрея Богдана около 15 лет, и что последние пять лет он был одним из его главных юристов.
Прямая речь: "Я его знаю уже лет 15, года с 2005-го. Сотрудничали с ним очень плотно лет пять последних. Он и его ребята оказывали мне юридические услуги".
"Он один из моих главных юристов последние пять лет. Раза три в неделю виделись. Вплоть до его назначения главой администрации. Сейчас у него уже времени, наверное, нет".
Детали: По словам Коломойского, Богдан оказывал юридические услуги лично ему, а не группе "Приват".
История вопроса:
- Андрей Богдан был юристом олигарха Игоря Коломойского и советником Владимира Зеленского во время предвыборной кампании.
- Во второй день своего президентства, 21 мая, Зеленский назначил Богдана главой Администрации президента.
- После этого Богдан заявил, что приостанавливает свою адвокатскую деятельность.
- Журналисты и общественные активисты отмечали, что Богдан не может в течение 10 лет работать на госслужбе до октября 2024 года. Он попадает под ограничения, потому что дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича
- Сам Богдан считает, что он "абсолютно несправедливо" попал под закон о люстрации.
- В то же время, в Минюсте также утверждают, что новый глава АП был люстрирован.
- 20 июня президент Владимир Зеленский своим указом распорядился образовать Офис президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников Администрации президента.
- 25 июня Зеленский уволил Богдана с должности главы Администрации президента и назначил руководителем Офиса президента Украины.
- Ранее Богдан заявлял, что бывший замглавы Администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов – его многолетний друг, а 80% сегодняшнего политикума – его бывшие клиенты.
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О роли Богдана в ЗеКоманде, его связи с Коломойским и другом читайте в интервью Андрей Богдан: Я сказал Зеленскому: "Понимаешь, что фильмом" Слуга народа "ты дал людям надежду?"
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