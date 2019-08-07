"Слуги народа" поделятся на 15 групп методом жеребьевки

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Среда, 7 августа 2019, 13:01

Крупнейшая фракция украинского парламента "Слуга народа" поделится на 15 небольших групп с помощью жеребьевки.

Об этом в Facebook написала спикер политсилы Евгения Кравчук.

Кравчук написала, что "группы во фракции формируют, чтобы эффективно координировать ее работу, наладить внутреннюю коммуникацию."

"15 заместителей - это не 15 "смотрящих". Эти люди не будут руководить, а координировать работу. И группы мы формируем путем жеребьевки, а не на "клановой", земляческой или другой подобной основе", - сообщила она.

"Украинской правде" источники в политсиле отметили, что составы групп опубликуют после того как каждый заместитель главы фракции "Слуга народа" ознакомится со списком своих "подчиненных".

Напомним:

  • По итогам обработки 100% протоколов голосования, в ВР проходит 254 нардепа от "Слуги народа". По данным Общественной сети "Опора", все они – новички во власти без какого-либо опыта.
  • 5 августа стало известно, что глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков может стать спикером нового парламента, а Давид Арахамия возглавить фракцию СН. На должность вице-спикера предлагают Руслана Стефанчука.
  • Главе фракции назначили 15 заместителей. Каждый из заместителей главы фракции будет по факту руководителем группы. Из-за большого количества депутатов фракции "Слуги народа" разобьют на 15 групп. Функцией заместителей главы фракции будет коммуникация: доносить позицию руководства партии к депутатам своей группы.

Результаты голосования смотрите в материале: Выборы в Верховную Раду 2019 Результаты подсчета голосов

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Темы: Слуга народа Верховная Рада партии


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