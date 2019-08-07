Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуги народа" поделятся на 15 групп методом жеребьевки

Среда, 7 августа 2019, 13:01

Крупнейшая фракция украинского парламента "Слуга народа" поделится на 15 небольших групп с помощью жеребьевки.

Об этом в Facebook написала спикер политсилы Евгения Кравчук.

Кравчук написала, что "группы во фракции формируют, чтобы эффективно координировать ее работу, наладить внутреннюю коммуникацию."

"15 заместителей - это не 15 "смотрящих". Эти люди не будут руководить, а координировать работу. И группы мы формируем путем жеребьевки, а не на "клановой", земляческой или другой подобной основе", - сообщила она.

"Украинской правде" источники в политсиле отметили, что составы групп опубликуют после того как каждый заместитель главы фракции "Слуга народа" ознакомится со списком своих "подчиненных".

Напомним:

  • По итогам обработки 100% протоколов голосования, в ВР проходит 254 нардепа от "Слуги народа". По данным Общественной сети "Опора", все они – новички во власти без какого-либо опыта.
  • 5 августа стало известно, что глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков может стать спикером нового парламента, а Давид Арахамия возглавить фракцию СН. На должность вице-спикера предлагают Руслана Стефанчука.
  • Главе фракции назначили 15 заместителей. Каждый из заместителей главы фракции будет по факту руководителем группы. Из-за большого количества депутатов фракции "Слуги народа" разобьют на 15 групп. Функцией заместителей главы фракции будет коммуникация: доносить позицию руководства партии к депутатам своей группы.

Результаты голосования смотрите в материале: Выборы в Верховную Раду 2019 Результаты подсчета голосов

Читайте также: Обитель Зе! 11 фактов о новом парламенте 

Активны, молоды, наивны. Чему и как учились "слуги народа" в Трускавце

Президент KSE Милованов: Не все будущие депутаты понимают, насколько большие вызовы перед ними стоят. Это пугает

Темы: Слуга народаВерховная Радапартии
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Все новости...
Слуга народа
Взятка за пересечение границы: подозрение пало на нардепа-слугу
Стефанчук пытается спасти градостроительную "реформу" Шуляк в Европарламенте. Что с этим не так?
НАБУ обыскует "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Последние новости
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
Все новости...
Реклама: