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Бессмертный: После смертей в Павлополе надо было приостановить "Минск"

Пятница, 9 августа 2019, 12:19
Бессмертный: После смертей в Павлополе надо было приостановить Минск

Источник: Роман Безспертний в эфире программы "PRIME Борисов" на ATR.

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный считает, что Украине после гибели военных под Павлополем на Донбассе стоило приостановить участие в Минском процессе до встречи в "нормандском формате".

Прямая речь: "С моей точки зрения, после событий в Павлополе первое, что надо было сказать: Украина прекращает работу в Минском процессе до момента, пока не будет собран "нормандский формат".

Если на Россию не давить, она будет действовать агрессивно и еще более агрессивно. В России внешняя политика реализуется через принцип "принуждения к миру силой".

Это надо осознавать и готовиться к тому, что против нас будут действовать силой в любых условиях: за столом переговоров, на линии разграничения, в дипломатическом протоколе, в международных организациях, в двусторонних диалогах и так далее. Всегда будет применяться механизм силы".

О возможности встречи Владимира Зеленского, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эмануэля Макрона: "С моей точки зрения, встреча в "нормандском формате" лидеров государств маловероятна до выборов в России осенних".

Это накручивания, эта жесткая позиция – это выработка определенного креативного плана российским политическим руководством. Они хотят выдержать настроение электората для того, чтобы сохранить влияние "Единой России" и Путина как политика в России. Другого варианта внутренней политики и продолжения внешней для Путина не существует.

По мнению Бессмертного, "какие бы цифры и дать не назывались – это всегда превратится в определенную дуэль", так как тактика РФ – обманывать и "пережимать".

"С Россией надо быть не просто осторожными, а иногда большинство вещей просто не делать. Потому что будет, как 6-го числа: говорили об одном – потом Россия выдала совсем другой пресс-релиз", – добавил он.

Предостережение от Бессмертного: "В информационном плане в мире соотношение Украины и России – один к ста приблизительно. Поэтому мир услышал 7-го числа то, что нужно было Путину и России, а не то, что хотела показать Украина".

"И мне просто жаль в этой ситуации украинского президента, который хочет сделать лучше – а на самом деле на весь мир транслировалось, что Украина в очередной раз якобы обстреливала мирное население. Когда руководство делает какие-то шаги, надо думать об этой составляющей", – отметил он.

Предыстория:

  • 6 августа возле Павлополя из-за обстрела боевиков погибли 4 морских пехотинца из состава Объединенных сил Украины.
  • Президент Владимир Зеленский поговорил с президентом России и инициировал срочную встречу лидеров стран "нормандской четверки".

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Темы: ДонбассМинские соглашенияБессмертныйРосcия
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