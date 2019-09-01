Гончарук покатался по зданию Кабмина на самокате

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Воскресенье, 1 сентября 2019, 14:32
скриншот видео

Источник: видеообращение Гончарука к 1 сентября, Facebook премьера

Премьер-министр Алексей Гончарук в видеообращении к школьникам по случаю Дня знаний показал помещения Кабинета министров и проехал по нему на самокате.

Прямая речь: Привет, друзья. Сегодня 1 сентября, День знаний. Завтра вы пойдете в школу... А я пойду на работу в Кабинет министров Украины, где я работаю премьер-министром.

Когда-то кто-то из вас также будет премьер-министром. Но на тот момент Украина уже будет сильным модерновым государством, с которым будут считаться в мире. Тогда правительство будет работать в современном, инновационном здании, которое вы обязательно увидите. Как это выглядит сегодня, я хочу вам показать.

Детали: По словам Гончарука, в здании Кабмина огромное количество этажей, где расположены десятки кабинетов, в которых работают тысячи людей.

"А коридоры здесь такие длинные, что порой можно пользоваться самокатом", - сказал он и проехался на электросамокате по коридору и заехал в зал заседаний правительства.

Прямая речь: В этом помещении работает украинское правительство. Министры принимают важнейшие решения для страны. Но для того, чтобы страна была успешной, нам нужны умные, образованные, свободные граждане. Вы! Поэтому учитесь очень хорошо, а мы в правительстве сделаем все для того, чтобы создать вам для этого все необходимые условия.

Что было раньше: В четверг, 29 августа, депутаты Верховной Рады 9 созыва приняли присягу. В тот же день был утвержден состав Кабинета министров.

Украинская правда

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Темы: Гончарук Кабинет министров образование


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