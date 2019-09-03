Порошенко из-за работы в Раде не пришел на допрос в ГБР
Источник: Telegram-канал директора ГБР Романа Трубы, Hromadske
Пятый президент Петр Порошенко не появился 3 сентября на допрос в Государственное бюро расследований, потому что занят работой народного депутата и находится в сессионном зале Верховной Рады.
Дословно Труба: "Порошенко сегодня не явился на допрос в ГБР. Пришел его адвокат, объяснил причину неявки своего подзащитного - он теперь народный депутат Украины и работает в сессионном зале".
Детали: Директор ГБР написал, что Порошенко направят повторную повестку на допрос. Кроме того, Труба считает, что подобную аргументацию теперь будут использовать как клише для следующих неявок на следственные действия в ГБР.
Сейчас, по словам Трубы, депутатский иммунитет не позволит применить к Порошенко норму УПК о принудительном приводе.
В то же время, у нардепов осталось три месяца, чтобы использовать такую возможность, ведь Рада отменила депутатскую неприкосновенность с января 2020 года.
Пресс-секретарь директора ГБР Анжелика Иванова рассказала, что Порошенко вызвали в ГБР по делу о злоупотреблении властью или служебным положением при отмене в 2016 году решения председателя одной из местных РГА Николаевской области.
Речь идет об отмене решения, которым отнесли 1500 гектаров земли сельскохозяйственного назначения в государственную собственность и дальнейшей безвозмездной передаче этой земли.
Что было раньше: После возвращения в Украину экс-заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов начал подавать в ГБР заявления с обвинениями Порошенко в совершении преступлений.
Портнов написал уже более 10 заявлений в ГБР относительно Порошенко. По словам Трубы, Порошенко упоминается в меньшей мере 13 производствах ГБР.
Труба уверяет, что во всех производствах Порошенко проходит в качестве свидетеля.
Напомним:
- Порошенко уже дважды ходил на допросы в ГБР в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывание преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузница на Рыбацком" и уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой".
- 13 августа суд дал разрешение допросить Порошенко в ГБР с применением полиграфа.
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