Порошенко из-за работы в Раде не пришел на допрос в ГБР

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Вторник, 3 сентября 2019, 15:03

Источник: Telegram-канал директора ГБР Романа Трубы, Hromadske

Пятый президент Петр Порошенко не появился 3 сентября на допрос в Государственное бюро расследований, потому что занят работой народного депутата и находится в сессионном зале Верховной Рады.

Дословно Труба: "Порошенко сегодня не явился на допрос в ГБР. Пришел его адвокат, объяснил причину неявки своего подзащитного - он теперь народный депутат Украины и работает в сессионном зале".

Детали: Директор ГБР написал, что Порошенко направят повторную повестку на допрос. Кроме того, Труба считает, что подобную аргументацию теперь будут использовать как клише для следующих неявок на следственные действия в ГБР.

Сейчас, по словам Трубы, депутатский иммунитет не позволит применить к Порошенко норму УПК о принудительном приводе.

В то же время, у нардепов осталось три месяца, чтобы использовать такую возможность, ведь Рада отменила депутатскую неприкосновенность с января 2020 года.

Пресс-секретарь директора ГБР Анжелика Иванова рассказала, что Порошенко вызвали в ГБР по делу о злоупотреблении властью или служебным положением при отмене в 2016 году решения председателя одной из местных РГА Николаевской области.

Речь идет об отмене решения, которым отнесли 1500 гектаров земли сельскохозяйственного назначения в государственную собственность и дальнейшей безвозмездной передаче этой земли.

Что было раньше: После возвращения в Украину экс-заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов начал подавать в ГБР заявления с обвинениями Порошенко в совершении преступлений.

Портнов написал уже более 10 заявлений в ГБР относительно Порошенко. По словам Трубы, Порошенко упоминается в меньшей мере 13 производствах ГБР.

Труба уверяет, что во всех производствах Порошенко проходит в качестве свидетеля.

Напомним: 

  • Порошенко уже дважды ходил на допросы в ГБР в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывание преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузница на Рыбацком" и уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой".
  • 13 августа суд дал разрешение допросить Порошенко в ГБР с применением полиграфа.

Знать больше: Допрос без очереди. Почему Порошенко внезапно нагрянул в ГБР

Украинская правда

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Темы: Порошенко Труба ГБР Верховная Рада


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