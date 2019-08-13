Суд разрешил допросить Порошенко с детектором лжи
Источник: пресс-служба ГБР в комментарии УП
Печерский районный суд Киева дал разрешение на допрос в Государственном бюро расследований пятого президента Петра Порошенко с применением полиграфа.
Прямая речь: "Было решение суда. Есть санкция на прохождение Петром Порошенко полиграфа, но здесь важно, что прохождение полиграфа может быть только при его согласии".
Детали: Разрешение на допрос с применением детектора лжи дали в производстве относительно вероятного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой".
УП обратилась к адвокату Порошенко и его представителям по поводу того, согласится ли пятый президент на прохождение полиграфа.
Что было раньше: 12 августа лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во второй раз пришел на допрос в ГБР.
Директор ГБР Роман Труба заявил, что допрос Порошенко касался уклонения от налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой", а также добавил, что следующий допрос может пройти с полиграфом.
Порошенко ответил, что не имеет никакого отношения к собственности или к управлению "Прямым" каналом, но готов пройти полиграф в эфире телеканала.
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Напомним:
- В первый раз Порошенко вызвали на допрос на 17 июля. Соответствующая повестка была обнародована 11 июля.
- Адвокат Порошенко Игорь Головань объяснял, что его подзащитный не пойдет в ГБР до выборов.
- Порошенко вызвали в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузня на Рыбальском".
- 25 июля около 15 часов глава ГБР Роман Труба сообщил, что Порошенко не пришел на допрос, и его повторно вызвали на 8 августа.
- Однако впоследствии пятый президент приехал в Государственное бюро расследований.