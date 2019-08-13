Суд разрешил допросить Порошенко с детектором лжи

Источник: пресс-служба ГБР в комментарии УП

Суд дал разрешение на допрос в Государственном бюро расследований пятого президента Петра Порошенко с применением полиграфа.

Прямая речь: "Было решение суда. Есть санкция на прохождение Петром Порошенко полиграфа, но здесь важно, что прохождение полиграфа может быть только при его согласии".

Детали: УП обратилась к адвокату Порошенко и его представителям по поводу того, согласится ли пятый президент на прохождение полиграфа.

Что было раньше: 12 августа лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во второй раз пришел на допрос в ГБР.

Директор ГБР Роман Труба заявил, что допрос Порошенко касался уклонения от налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой", а также добавил, что следующий допрос может пройти с полиграфом.

Порошенко ответил, что не доверяет ГБР, поэтому готов пройти полиграф, но в эфире телеканала "Прямой".

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Напомним: