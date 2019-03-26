Прокуратура Киева и Служба безопасности сообщили о подозрении женщине, которая анонимно внесла на счета партии "Батькивщина" более 2,2 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, не называя, о какой именно партии идет речь.

По данным источников "Украинской правды" в прокуратуре, речь идет о "Батькивщине".

Следствие утверждает, что женщина внесла средства на счета партии, не указав себя в качестве плательщика и незаконно использовав персональные данные 15 других граждан.

При этом подозреваемая якобы вступила в сговор с руководителем отделения одного из банков.

Та, в свою очередь, использовала служебное положение и административное воздействие на персонал банка и обеспечила незаконное оформление платежей и подбор лиц, от имени которых были осуществлены банковские операции.

25 марта женщине сообщили о подозрении в нарушении порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации.

Решается вопрос об объявлении подозрения руководителю отделения банка.

В пресс-службе прокуратуры Киева УП уточнили, что подозреваемая женщина – 1990 года рождения, ранее возглавлявшая юридическую компанию, но сегодня не работает.

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