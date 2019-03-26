Спонсору "Батькивщины" объявили подозрение за миллионные анонимные пожертвования
Прокуратура Киева и Служба безопасности сообщили о подозрении женщине, которая анонимно внесла на счета партии "Батькивщина" более 2,2 миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, не называя, о какой именно партии идет речь.
По данным источников "Украинской правды" в прокуратуре, речь идет о "Батькивщине".
Следствие утверждает, что женщина внесла средства на счета партии, не указав себя в качестве плательщика и незаконно использовав персональные данные 15 других граждан.
При этом подозреваемая якобы вступила в сговор с руководителем отделения одного из банков.
Та, в свою очередь, использовала служебное положение и административное воздействие на персонал банка и обеспечила незаконное оформление платежей и подбор лиц, от имени которых были осуществлены банковские операции.
25 марта женщине сообщили о подозрении в нарушении порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации.
Решается вопрос об объявлении подозрения руководителю отделения банка.
В пресс-службе прокуратуры Киева УП уточнили, что подозреваемая женщина – 1990 года рождения, ранее возглавлявшая юридическую компанию, но сегодня не работает.
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Напомним:
- 21 февраля прошли массовые обыски СБУ и ГБР в связанных с "Батькивщиной" офисах.
- В целом почти одновременно было проведено более 40 обысков. По их результатам в Киеве СБУ созвала целую пресс-конференцию, где заявила, что разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством народного депутата.
- Фамилию этого депутата силовики не называли, но собеседники УП в "Батькивщине" признались, что речь идет о депутате Валерии Дубиле, которого ГБР уже не дважды вызвало на допрос.
- В пресс-службе Тимошенко заявили, что Нацполиция начала два уголовных производства по ее заявлениям – о подкупе избирателей в пользу кандидата Петра Порошенко и о манипуляции с реестром избирателей.
- Отмечалось, что команда Тимошенко якобы собрала все доказательства того, что Порошенко скупает голоса "через пирамиду по подкупу, которую возглавляет депутат его фракции Березенко".
- Глава МВС Арсен Аваков заявил, что Березенко фигурирует в уголовных производствах о нарушениях избирательного законодательства, где его называют "организатором схем".
- 23 февраля Березенко заявил, что ждет извинений от Авакова за "распространение недостоверной информации, которая унижает честь, достоинство и политическую репутацию".
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