Спонсору "Батькивщины" объявили подозрение за миллионные анонимные пожертвования

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Вторник, 26 марта 2019, 13:50

Прокуратура Киева и Служба безопасности сообщили о подозрении женщине, которая анонимно внесла на счета партии "Батькивщина" более 2,2 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, не называя, о какой именно партии идет речь.

По данным источников "Украинской правды" в прокуратуре, речь идет о "Батькивщине".

Следствие утверждает, что женщина внесла средства на счета партии, не указав себя в качестве плательщика и незаконно использовав персональные данные 15 других граждан.

При этом подозреваемая якобы вступила в сговор с руководителем отделения одного из банков.

Та, в свою очередь, использовала служебное положение и административное воздействие на персонал банка и обеспечила незаконное оформление платежей и подбор лиц, от имени которых были осуществлены банковские операции.

25 марта женщине сообщили о подозрении в нарушении порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации.

Решается вопрос об объявлении подозрения руководителю отделения банка.

 

В пресс-службе прокуратуры Киева УП уточнили, что подозреваемая женщина – 1990 года рождения, ранее возглавлявшая юридическую компанию, но сегодня не работает.

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Напомним:

  • 21 февраля прошли массовые обыски СБУ и ГБР в связанных с "Батькивщиной" офисах.
  • В целом почти одновременно было проведено более 40 обысков. По их результатам в Киеве СБУ созвала целую пресс-конференцию, где заявила, что разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством народного депутата.
  • Фамилию этого депутата силовики не называли, но собеседники УП в "Батькивщине" признались, что речь идет о депутате Валерии Дубиле, которого ГБР уже не дважды вызвало на допрос.
  • В пресс-службе Тимошенко заявили, что Нацполиция начала два уголовных производства по ее заявлениям – о подкупе избирателей в пользу кандидата Петра Порошенко и о манипуляции с реестром избирателей.
  • Отмечалось, что команда Тимошенко якобы собрала все доказательства того, что Порошенко скупает голоса "через пирамиду по подкупу, которую возглавляет депутат его фракции Березенко".
  • Глава МВС Арсен Аваков заявил, что Березенко фигурирует в уголовных производствах о нарушениях избирательного законодательства, где его называют "организатором схем".
  • 23 февраля Березенко заявил, что ждет извинений от Авакова за "распространение недостоверной информации, которая унижает честь, достоинство и политическую репутацию".

Украинская правда

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Темы: Батькивщина выборы президента 2019 виборы
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