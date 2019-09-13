Зеленский ждет нового разведения и встречи с Путиным до конца сентября
Пятница, 13 сентября 2019, 10:47
Президент Владимир Зеленский ожидает разведения сил в Петровском и Золотом в ближайшие недели и встречи с лидерами России, Франции и Германии до конца сентября.
Источник: ответы Зеленского на вопросы в рамках форума "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве
Прямая речь: "Мы развели войска в Станице Луганской. Там нет стрельбы. Там мы начали строить мост.
Следующий этап, согласно и Минским договоренностям, – Петровское и Золотое. Я думаю, что мы придем к решению этого вопроса в ближайшие недели.
И ждем встречи в нормандском формате лидеров четырех стран. Честно обращаемся к нашим западным партнерам и к концу сентября ждем этой встречи.
Я думаю, что она обязательно состоится. Тянуть некуда, потому что каждый день гибнут наши ребята".
Предыстория:
- Вооруженный конфликт на востоке Украины, спровоцированный Россией, длится с весны 2014 года. Для его урегулирования создана Трехсторонняя контактная группа, которая работает в Минске (Беларусь).
- 21 сентября 2016 года в Минске подписали рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств на трех участках: в Золотом, в Петровском и в Станице Луганской. Это было дополнением к протоколу от 5 сентября 2014 года, меморандуму от 19 сентября 2014 года и комплексу мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года.
- "Нормандский формат" предполагает договоренности лидеров Украины и России при участии лидеров германии и Франции.
- Владимир Зеленский договаривался с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном, с президентом России Владимиром Путиным о встрече в "нормандском формате" в ближайшей время.
Алена Рощенко, УП