Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский ждет нового разведения и встречи с Путиным до конца сентября

Пятница, 13 сентября 2019, 10:47

Президент Владимир Зеленский ожидает разведения сил в Петровском и Золотом в ближайшие недели и встречи с лидерами России, Франции и Германии до конца сентября.

Источник: ответы Зеленского на вопросы в рамках форума "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве

Прямая речь: "Мы развели войска в Станице Луганской. Там нет стрельбы. Там мы начали строить мост.

Следующий этап, согласно и Минским договоренностям, – Петровское и Золотое. Я думаю, что мы придем к решению этого вопроса в ближайшие недели.

И ждем встречи в нормандском формате лидеров четырех стран. Честно обращаемся к нашим западным партнерам и к концу сентября ждем этой встречи.

Я думаю, что она обязательно состоится. Тянуть некуда, потому что каждый день гибнут наши ребята".

Предыстория:

  • Вооруженный конфликт на востоке Украины, спровоцированный Россией, длится с весны 2014 года. Для его урегулирования создана Трехсторонняя контактная группа, которая работает в Минске (Беларусь).
  • 21 сентября 2016 года в Минске подписали рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств на трех участках: в Золотом, в Петровском и в Станице Луганской. Это было дополнением к протоколу от 5 сентября 2014 года, меморандуму от 19 сентября 2014 года и комплексу мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года.
  • "Нормандский формат" предполагает договоренности лидеров Украины и России при участии лидеров германии и Франции.
  • Владимир Зеленский договаривался с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном, с президентом России Владимиром Путиным о встрече в "нормандском формате" в ближайшей время.

Алена Рощенко, УП
Темы: ДонбассРазведение силЗеленскийПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
Все новости...
Реклама: