Зеленский ждет нового разведения и встречи с Путиным до конца сентября

Президент Владимир Зеленский ожидает разведения сил в Петровском и Золотом в ближайшие недели и встречи с лидерами России, Франции и Германии до конца сентября.

Источник: ответы Зеленского на вопросы в рамках форума "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве

Прямая речь: "Мы развели войска в Станице Луганской. Там нет стрельбы. Там мы начали строить мост.

Следующий этап, согласно и Минским договоренностям, – Петровское и Золотое. Я думаю, что мы придем к решению этого вопроса в ближайшие недели.

И ждем встречи в нормандском формате лидеров четырех стран. Честно обращаемся к нашим западным партнерам и к концу сентября ждем этой встречи.

Я думаю, что она обязательно состоится. Тянуть некуда, потому что каждый день гибнут наши ребята".