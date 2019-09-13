Зеленский ждет нового разведения и встречи с Путиным до конца сентября

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Пятница, 13 сентября 2019, 10:47

Президент Владимир Зеленский ожидает разведения сил в Петровском и Золотом в ближайшие недели и встречи с лидерами России, Франции и Германии до конца сентября.

Источник: ответы Зеленского на вопросы в рамках форума "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве

Прямая речь: "Мы развели войска в Станице Луганской. Там нет стрельбы. Там мы начали строить мост.

Следующий этап, согласно и Минским договоренностям, – Петровское и Золотое. Я думаю, что мы придем к решению этого вопроса в ближайшие недели.

И ждем встречи в нормандском формате лидеров четырех стран. Честно обращаемся к нашим западным партнерам и к концу сентября ждем этой встречи.

Я думаю, что она обязательно состоится. Тянуть некуда, потому что каждый день гибнут наши ребята".

Алена Рощенко, УП

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Темы: Донбасс Зеленский Путин


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