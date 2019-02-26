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Адвокаты Януковича подали в суд 5 жалоб почти на 500 страниц

Вторник, 26 февраля 2019, 10:19

В последний день для обжалования приговора экс-президенту Виктору Януковичу по делу о государственной измене в Оболонский райсуд Киева поступило пять апелляционных жалоб от его защитников.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что 25 февраля адвокаты Юрий Рябовол, Александр Байдык, Александр Горошинский, Богдан Биленко и Андриана Фозекош обратились в суд с апелляционными жалобами, в которых просили отменить приговор, оправдать Януковича, изменить приговор, исключив из него определенные доказательства, закрыть уголовное производство против сбежавшего президента, отменить арест на его имущество, назначить новое судебное рассмотрение в первой инстанции и дополнительно допросить 48 свидетелей.

"В общем, апелляционные жалобы изложены на 478 листах", - говорится в сообщении.

В суде добавили, что ранее адвокат Байдык также обратился с заявлениями об исправлении допущенных, по его мнению, описок в приговоре.

В частности, он попросил Оболонский райсуд исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание Януковича: совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти РФ, а также просит исправить в резолютивной части приговора сумму процессуальных издержек, подлежащих взысканию с Януковича В .Ф. с 98 561 грн. 20 коп. на 58 521 грн. 20 коп.

"Следуя конституционной основы судопроизводства (обеспечение права на апелляционный пересмотр дела), в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 397 УПК Украины, через три дня после окончания срока апелляционного обжалования приговора (т.е. 01.03.2019) уголовное производство будет направлено в Киевский апелляционный суд", - говорится в заявлении суда.

Там отметили, что для соблюдения права на апелляционный пересмотр дела, вопрос по исправлению возможных опечаток будет решен Оболонским районным судом Киева после окончания производства по пересмотру приговора суда.

 Напомним:

  • 11 февраля платные адвокаты Виктора Януковича подали апелляцию на приговор Оболонского райсуда Киева, которым экс-президенту дали 13 лет тюрьмы за государственную измену.
  • 18 февраля адвокат Центра вторичной правовой помощи Юрий Рябовол подал первую апелляцию на приговор Оболонского райсуда Киева, которым экс-президента Виктора Януковича приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену.
  • Позже платный адвокат Януковича Александр Байдык обратился в Оболонский суд с просьбой исправить приговор, поскольку, по его мнению, в нем ошибки.
  • 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы по делу о государственной измене. При этом Януковича оправдали по статье 110 УК (нарушение территориальной целостности) в связи с недоказанностью.
  • Виктор Янукович сбежал в Россию в феврале 2014 года после массовых расстрелов протестующих на Майдане Независимости в Киеве.

Украинская правда

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Темы: Януковичдело о госизменесуд
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