Адвокаты Януковича подали в суд 5 жалоб почти на 500 страниц

В последний день для обжалования приговора экс-президенту Виктору Януковичу по делу о государственной измене в Оболонский райсуд Киева поступило пять апелляционных жалоб от его защитников.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что 25 февраля адвокаты Юрий Рябовол, Александр Байдык, Александр Горошинский, Богдан Биленко и Андриана Фозекош обратились в суд с апелляционными жалобами, в которых просили отменить приговор, оправдать Януковича, изменить приговор, исключив из него определенные доказательства, закрыть уголовное производство против сбежавшего президента, отменить арест на его имущество, назначить новое судебное рассмотрение в первой инстанции и дополнительно допросить 48 свидетелей.

"В общем, апелляционные жалобы изложены на 478 листах", - говорится в сообщении.

В суде добавили, что ранее адвокат Байдык также обратился с заявлениями об исправлении допущенных, по его мнению, описок в приговоре.

В частности, он попросил Оболонский райсуд исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание Януковича: совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти РФ, а также просит исправить в резолютивной части приговора сумму процессуальных издержек, подлежащих взысканию с Януковича В .Ф. с 98 561 грн. 20 коп. на 58 521 грн. 20 коп.

"Следуя конституционной основы судопроизводства (обеспечение права на апелляционный пересмотр дела), в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 397 УПК Украины, через три дня после окончания срока апелляционного обжалования приговора (т.е. 01.03.2019) уголовное производство будет направлено в Киевский апелляционный суд", - говорится в заявлении суда.

Там отметили, что для соблюдения права на апелляционный пересмотр дела, вопрос по исправлению возможных опечаток будет решен Оболонским районным судом Киева после окончания производства по пересмотру приговора суда.

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