Лидеры "нормандской четверки" не планируют подписывать никакие документы - Пристайко

Лидеры четырех стран "нормандского формата" - Украины, Германии, Франции и России на вероятной встрече не планируют подписывать никакие документы.

Источник: УНИАН со ссылкой на министра иностранных дел Вадима Пристайко.

Прямая речь Пристайко: "Новых бумаг нет - их нет. Их на самом деле никто и не производит. Мы в течение многих лет не можем даже начать выполнять третий, четвертый пункты и т.д. Минских договоренностей".

Детали: Министр сказал, что российская сторона не предлагает подписывать новых документов. Он считает, что вряд ли следует надеяться, что лидерам стран "нормандского формата" только за одну встречу удастся что-то подписать, что установит мир в Украине.

При этом министр сказал, что перед встречей лидеров Украины, Германии, Франции и России не предвидится встреча глав МИД этих стран.

Также он сказал, что рассматриваются разные даты для проведения встречи лидеров "нормандской четверки".

"Некоторые даты очень близки, я не знаю, сработают ли они. Мы не хотели третий-четвертый раз переносить, но мы договорились о том, что она состоится очень быстро", - заявил Пристайко.

"Мы читали сегодня от российской стороны ответы, что вероятно она состоится в октябре. Уже, то есть, поставлен новый месяц как минимум. С нами это не согласовывалось. Мы хотели бы провести максимально быстро. Мы все же надеемся, что лидеры смогут дать толчок для своих команд, чтобы решить много вопросов", - сказал министр.

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