Лидеры "нормандской четверки" не планируют подписывать никакие документы - Пристайко
Лидеры четырех стран "нормандского формата" - Украины, Германии, Франции и России на вероятной встрече не планируют подписывать никакие документы.
Источник: УНИАН со ссылкой на министра иностранных дел Вадима Пристайко.
Прямая речь Пристайко: "Новых бумаг нет - их нет. Их на самом деле никто и не производит. Мы в течение многих лет не можем даже начать выполнять третий, четвертый пункты и т.д. Минских договоренностей".
Детали: Министр сказал, что российская сторона не предлагает подписывать новых документов. Он считает, что вряд ли следует надеяться, что лидерам стран "нормандского формата" только за одну встречу удастся что-то подписать, что установит мир в Украине.
При этом министр сказал, что перед встречей лидеров Украины, Германии, Франции и России не предвидится встреча глав МИД этих стран.
Также он сказал, что рассматриваются разные даты для проведения встречи лидеров "нормандской четверки".
"Некоторые даты очень близки, я не знаю, сработают ли они. Мы не хотели третий-четвертый раз переносить, но мы договорились о том, что она состоится очень быстро", - заявил Пристайко.
"Мы читали сегодня от российской стороны ответы, что вероятно она состоится в октябре. Уже, то есть, поставлен новый месяц как минимум. С нами это не согласовывалось. Мы хотели бы провести максимально быстро. Мы все же надеемся, что лидеры смогут дать толчок для своих команд, чтобы решить много вопросов", - сказал министр.
Предыстория:
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее назвал условием для проведения саммита лидеров "нормандского формата" необходимость "зафиксировать на бумаге формулу" нынешнего президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера по "особому статусу" Донбасса. В Кремле называют это "домашней работой" Киева.
- 12 сентября Зеленский анонсировал обсуждение "формулы Штайнмайера" на встрече лидеров государств "нормандской четверки".
- Формула предусматривает одновременное принятие Верховной Радой поправок в Конституцию, по которым Донбасс получит особый статус, и проведение там свободных выборов, после чего Россия выведет свои войска и технику из территории ОРДЛО.
- Министр иностранных дел Вадим Пристайко объяснил, что в так называемой "формуле Штайнмайера" нет пункта о выводе войск.