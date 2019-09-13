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Выборы на Донбассе только после вывода войск – Зеленский

Пятница, 13 сентября 2019, 18:51
Выборы на Донбассе только после вывода войск – Зеленский

Источник: совместный брифинг президента Владимира Зеленского и президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Киеве

Президент Владимир Зеленский заявил, что местные выборы на Донбассе возможны только после вывода российских войск и согласно украинскому законодательству.

Прямая речь Зеленского: "Это вопрос сначала обмена людей, потом разведения войск. Сейчас мы говорим о разведении в Золотом и Петровском. Потом только мы будем говорить о разведении войск по всей территории, это 400 км. Только после этого мы можем говорить о формате выборов на оккупированных территориях…

Выборы там должны быть, но только по украинскому законодательству. Остальные подробности и термины я не могу с вами обговаривать".

Детали: На вопрос о том, будет ли сначала вывод войск, а потом выборы на Донбассе, Зеленский ответил: "А что, может быть по-другому?"

В то же время, 12 сентября Зеленский анонсировал обсуждение "формулы Штайнмайера" на встрече лидеров государств "нормандской четверки".

Формула предусматривает одновременное принятие Верховной Радой поправок в Конституцию, по которым Донбасс получит особый статус, и проведение там свободных выборов, после чего Россия выведет свои войска и технику с территории ОРДЛО.

Этому предшествовало: заявление министра иностранных дел Вадима Пристайко о том, что власти Украины хотели бы провести местные выборы по всей стране, включая временно неподконтрольную правительству территорию Донбасса.

Предыстория:

  • 28 августа Зеленский с канцлером Германии Ангелой Меркель договорились о скором проведении саммита в "нормандском формате" для обсуждения мирного процесса.
  • 29 августа президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Зеленским подтвердил намерение провести встречу в "нормандской формате" в ближайшее время.
  • 2 сентября в Берлине советники глав государств "нормандского формата" встретились, но не согласовали дату саммита глав государств "Нормандского формата".
  • Российская делегация настаивала, что сначала надо выполнить решения предыдущих саммитов: развести силы в Петровском и Золотом и согласовать формулу Штайнмайера.
  • 7 сентября Зеленский договорился с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшее время обсудить дату встречи в "нормандском формате" и другие шаги.
  • Россия и Украина обоюдно освободили удерживаемых лиц по формуле "35 на 35".
  • 30 июня состоялось разведение сил в Станице Луганской, там начали восстанавливать мост.
  • Украина надеется на разведение сил в Золотом и Петровском в ближайшие недели.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийвиборыДонбасс
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