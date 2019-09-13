Выборы на Донбассе только после вывода войск – Зеленский

Источник: совместный брифинг президента Владимира Зеленского и президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Киеве

Президент Владимир Зеленский заявил, что местные выборы на Донбассе возможны только после вывода российских войск и согласно украинскому законодательству.

Прямая речь Зеленского: "Это вопрос сначала обмена людей, потом разведения войск. Сейчас мы говорим о разведении в Золотом и Петровском. Потом только мы будем говорить о разведении войск по всей территории, это 400 км. Только после этого мы можем говорить о формате выборов на оккупированных территориях…

Выборы там должны быть, но только по украинскому законодательству. Остальные подробности и термины я не могу с вами обговаривать".

Детали: На вопрос о том, будет ли сначала вывод войск, а потом выборы на Донбассе, Зеленский ответил: "А что, может быть по-другому?"

В то же время, 12 сентября Зеленский анонсировал обсуждение "формулы Штайнмайера" на встрече лидеров государств "нормандской четверки".

Формула предусматривает одновременное принятие Верховной Радой поправок в Конституцию, по которым Донбасс получит особый статус, и проведение там свободных выборов, после чего Россия выведет свои войска и технику с территории ОРДЛО.

Этому предшествовало: заявление министра иностранных дел Вадима Пристайко о том, что власти Украины хотели бы провести местные выборы по всей стране, включая временно неподконтрольную правительству территорию Донбасса.

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