Встречу лидеров "нормандской четверки" отложили из-за России - Пристайко

Встреча лидеров "нормандской четверки" в Париже не состоится в ближайшее время, потому что Россия "не может" принять в ней участие.

Источник: "Hromadske" со ссылкой на Вадима Пристайко в эфире телеканала "Интер".

По его словам, Франция, Германия и Украина были готовы к встрече в Париже 16 сентября.

Прямая речь: "Но, к сожалению, российская сторона не могла в это время приехать на встречу. Мы сейчас активно ищем новое время. Я думаю, место останется в Париже, и мы сейчас ищем новое время для этой встречи ", - сказал Пристайко.

Детали: Также министр объяснил свои слова о том, что украинская власть хотела бы проведения местных выборов по всей стране, включая временно неподконтрольные правительству территории Донбасса. Он отметил, что такие выборы могут состояться только после вывода Россией оккупационных войск.

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский заявил, что местные выборы в Донбассе возможны только после вывода российских войск и согласно украинскому законодательству.

По его словам, сейчас "идет речь о разведении войск в Золотом и Петровском", затем будет разведение войск по всей территории и только после этого "можно будет говорить о формате выборов на оккупированных территориях".

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