Встречу лидеров "нормандской четверки" отложили из-за России - Пристайко
Встреча лидеров "нормандской четверки" в Париже не состоится в ближайшее время, потому что Россия "не может" принять в ней участие.
Источник: "Hromadske" со ссылкой на Вадима Пристайко в эфире телеканала "Интер".
По его словам, Франция, Германия и Украина были готовы к встрече в Париже 16 сентября.
Прямая речь: "Но, к сожалению, российская сторона не могла в это время приехать на встречу. Мы сейчас активно ищем новое время. Я думаю, место останется в Париже, и мы сейчас ищем новое время для этой встречи ", - сказал Пристайко.
Детали: Также министр объяснил свои слова о том, что украинская власть хотела бы проведения местных выборов по всей стране, включая временно неподконтрольные правительству территории Донбасса. Он отметил, что такие выборы могут состояться только после вывода Россией оккупационных войск.
Что было раньше: Президент Владимир Зеленский заявил, что местные выборы в Донбассе возможны только после вывода российских войск и согласно украинскому законодательству.
По его словам, сейчас "идет речь о разведении войск в Золотом и Петровском", затем будет разведение войск по всей территории и только после этого "можно будет говорить о формате выборов на оккупированных территориях".
Предыстория:
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее назвал условием для проведения саммита лидеров "нормандского формата" необходимость "зафиксировать на бумаге формулу" нынешнего президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера по "особому статусу" Донбасса. В Кремле называют это "домашней работой" Киева.
- 12 сентября Зеленский анонсировал обсуждение "формулы Штайнмайера" на встрече лидеров государств "нормандской четверки".
- Формула предусматривает одновременное принятие Верховной Радой поправок в Конституцию, по которым Донбасс получит особый статус, и проведение там свободных выборов, после чего Россия выведет свои войска и технику из территории ОРДЛО.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua