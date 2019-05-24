Портнов продолжает "бомбардировать" ГБР жалобами на Порошенко
Бывший заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что зарегистрировал в Государственном бюро расследований уже третье заявление относительно преступлений бывшего главы государства Петра Порошенко.
Об этом он сообщил 24 мая на собственном Telegram-канале.
В частности, последнее заявление против Порошенко касается отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов.
Портнов пишет, что Порошенко в составе организованной преступной группы завладел телеканалом "Прямой", оформив его на оффшорную компанию, фиктивно принадлежавшую бывшему члену "Партии Регионов" Владимир Макеенко.
"Кроме того, сегодня ГБР зарегистрировало новое уголовное производство и начало расследование по факту легализации Порошенко преступных доходов при офшорных манипуляциях на сумму 300 млн долларов США по сделке продажи завода "Кузни на Рыбальском", - сообщил он.
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Напомним:
- 19 мая экс-заместитель главы Администрации беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил о возвращении в Украину.
- 20 мая Портнов сообщил, что подал в Государственный бюро расследований заявление с обвинением президента Украины Петра Порошенко в совершении преступления. Позже он заявил, что подал еще одно заявление против Порошенко.
- Позже Государственное бюро расследований начало предварительное расследование по факту возможной государственной измены президента Петра Порошенко по заявлению экс-заместителя главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова.
- Относительно Портнова украинские правоохранители расследовали уголовное производство по статье "государственная измена". Генпрокуратура разыскивала Портнова по обвинению в причастности к массовым убийствам активистов на Майдане в 2014 году.
- Прокуратура Крыма проверяла причастность Портнова к постановлению Верховного Совета Крыма во время начала оккупации полуострова.
- Портнов снял обвинения через суд.
- Андрей Портнов был советником Виктора Януковича в 2011-2014 годах, заместителем главы АП Януковича, членом Совета Нацбанка Украины. В 2005-2010 годах был главным юристом команды Юлии Тимошенко.
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