Портнов продолжает "бомбардировать" ГБР жалобами на Порошенко

Бывший заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что зарегистрировал в Государственном бюро расследований уже третье заявление относительно преступлений бывшего главы государства Петра Порошенко.

Об этом он сообщил 24 мая на собственном Telegram-канале.

В частности, последнее заявление против Порошенко касается отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов.

Портнов пишет, что Порошенко в составе организованной преступной группы завладел телеканалом "Прямой", оформив его на оффшорную компанию, фиктивно принадлежавшую бывшему члену "Партии Регионов" Владимир Макеенко.

"Кроме того, сегодня ГБР зарегистрировало новое уголовное производство и начало расследование по факту легализации Порошенко преступных доходов при офшорных манипуляциях на сумму 300 млн долларов США по сделке продажи завода "Кузни на Рыбальском", - сообщил он.

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Напомним: