Заседания нового Кабмина закрыли для журналистов
Источник: "Украинская правда"
Кабинет министров под председательством Алексея Гончарука начал первое заседание в новом формате – правительство будет работать не под камеры журналистов.
Прямая речь премьер-министра Алексея Гончарука: "Заседание правительства не должны превращаться в шоу...
После заседания правительства мы будем выходить к прессе и будем общаться с вами, сообщать вам о том, какие решения приняты и почему, отвечать на ваши вопросы".
Детали: Открывая первое заседание, Гончарук добавил, что члены правительства должны выйти к журналистам через час работы.
Глава Кабмина сказал, что в понедельник будут решаться преимущественно организационные вопросы. В частности, должны быть приняты решения, чтобы "министры получили возможность работать в своих министерствах", и решение о ликвидации экономического подразделения в Национальной полиции.
После объяснений премьер попросил представителей СМИ покинуть зал и перейти в пресс-центр.
Что было раньше: Во время встречи с президентом Алексей Гончарук анонсировал изменение формата заседаний правительства.
Знать больше: Зе! Кабмин: Все о жизни и связях новых министров
Зе! Премьер. Что рассказывают в Гончарука люди, Которые его знают
Предыстория:
- Во времена премьерства Арсения Яценюка в правительстве ввели систему открытости заседаний с трансляцией в прямом эфире.
- До этого, в частности, под председательством Николая Азарова, прессу пускали послушать только вступительное слово главы Кабмина.
- 29 августа состоялось первое заседание Верховной Рады 9 созыва.
- На заседании нардепы назначить нового премьер-министра Алексея Гончарука и правительствв, в составе которого оставили предыдущих министров внутренних дел Арсена Авакова и финансов Оксану Маркаров.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua