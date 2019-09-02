Заседания нового Кабмина закрыли для журналистов

Источник: "Украинская правда"

Кабинет министров под председательством Алексея Гончарука начал первое заседание в новом формате – правительство будет работать не под камеры журналистов.

Прямая речь премьер-министра Алексея Гончарука: "Заседание правительства не должны превращаться в шоу...

После заседания правительства мы будем выходить к прессе и будем общаться с вами, сообщать вам о том, какие решения приняты и почему, отвечать на ваши вопросы".

Детали: Открывая первое заседание, Гончарук добавил, что члены правительства должны выйти к журналистам через час работы.

Глава Кабмина сказал, что в понедельник будут решаться преимущественно организационные вопросы. В частности, должны быть приняты решения, чтобы "министры получили возможность работать в своих министерствах", и решение о ликвидации экономического подразделения в Национальной полиции.

После объяснений премьер попросил представителей СМИ покинуть зал и перейти в пресс-центр.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет після зустрічі з президентом розповів, що має змінитись у засіданнях уряду pic.twitter.com/lott3OgbPM — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 2, 2019

Что было раньше: Во время встречи с президентом Алексей Гончарук анонсировал изменение формата заседаний правительства.

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