Гончарук анонсировал новый формат заседаний Кабмина: Без показухи за стеклом
Источник: встреча президента с руководством Верховной Рады, Кабмина и правоохранительных органов
Премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал изменение формата заседаний правительства.
Прямая речь: "В правительстве мы договорились, что мы откажемся от показухи и будем называть вещи своими именами.
То, что должно быть открыто, должно быть открыто, мы это откроем. Это публичные данные, территории, доступ в здания и так далее, и тому подобное.
То, что должно быть закрытым, точнее не закрытым, а то, где эта открытость не должна быть тотальной, не превращаться в некий нудизм, мы это также решим.
Поэтому мы переформатируем заседание правительств, для того, чтобы это не было показухой, шоу, за стеклом".
Детали: Гончарук не рассказал, как именно должен измениться формат заседаний.
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