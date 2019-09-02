Гончарук анонсировал новый формат заседаний Кабмина: Без показухи за стеклом
Источник: встреча президента с руководством Верховной Рады, Кабмина и правоохранительных органов
Премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал изменение формата заседаний правительства.
Прямая речь: "В правительстве мы договорились, что мы откажемся от показухи и будем называть вещи своими именами.
То, что должно быть открыто, должно быть открыто, мы это откроем. Это публичные данные, территории, доступ в здания и так далее, и тому подобное.
То, что должно быть закрытым, точнее не закрытым, а то, где эта открытость не должна быть тотальной, не превращаться в некий нудизм, мы это также решим.
Поэтому мы переформатируем заседание правительств, для того, чтобы это не было показухой, шоу, за стеклом".
Детали: Гончарук не рассказал, как именно должна измениться формат заседаний.
В то же время, новый глава Кабмина заверил, что целью будет доносить обществу "важнейшую информацию о сути решений", а не демонстрация "хорошей картинки".
Премьер добавил, что его правительство – "не о процессе", а "о результате".
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Предыстория:
- Во времена премьерства Арсения Яценюка в правительстве ввели систему открытости заседаний с трансляцией в прямом эфире.
- До этого, в частности, под председательством Николая Азарова, прессу пускали послушать только вступительное слово главы Кабмина.
- 29 августа состоялось первое заседание Верховной Рады 9 созыва.
- На заседании нардепы назначить нового премьер-министра Алексея Гончарука и правительствв, в составе которого оставили предыдущих министров внутренних дел Арсена Авакова и финансов Оксану Маркаров.