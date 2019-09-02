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Гончарук анонсировал новый формат заседаний Кабмина: Без показухи за стеклом

Понедельник, 2 сентября 2019, 12:49

Источник: встреча президента с руководством Верховной Рады, Кабмина и правоохранительных органов

Премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал изменение формата заседаний правительства.

Прямая речь: "В правительстве мы договорились, что мы откажемся от показухи и будем называть вещи своими именами.

То, что должно быть открыто, должно быть открыто, мы это откроем. Это публичные данные, территории, доступ в здания и так далее, и тому подобное.

То, что должно быть закрытым, точнее не закрытым, а то, где эта открытость не должна быть тотальной, не превращаться в некий нудизм, мы это также решим.

Поэтому мы переформатируем заседание правительств, для того, чтобы это не было показухой, шоу, за стеклом".

Детали: Гончарук не рассказал, как именно должна измениться формат заседаний.

В то же время, новый глава Кабмина заверил, что целью будет доносить обществу "важнейшую информацию о сути решений", а не демонстрация "хорошей картинки".

Премьер добавил, что его правительство – "не о процессе", а "о результате".

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Предыстория:

  • Во времена премьерства Арсения Яценюка в правительстве ввели систему открытости заседаний с трансляцией в прямом эфире.
  • До этого, в частности, под председательством Николая Азарова, прессу пускали послушать только вступительное слово главы Кабмина.
  • 29 августа состоялось первое заседание Верховной Рады 9 созыва.
  • На заседании нардепы назначить нового премьер-министра Алексея Гончарука и правительствв, в составе которого оставили предыдущих министров внутренних дел Арсена Авакова и финансов Оксану Маркаров.

Соня Лукашова, УП
Темы: ГончарукКабинет министров
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