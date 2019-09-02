Гончарук анонсировал новый формат заседаний Кабмина: Без показухи за стеклом

Источник: встреча президента с руководством Верховной Рады, Кабмина и правоохранительных органов

Премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал изменение формата заседаний правительства.

Прямая речь: "В правительстве мы договорились, что мы откажемся от показухи и будем называть вещи своими именами.

То, что должно быть открыто, должно быть открыто, мы это откроем. Это публичные данные, территории, доступ в здания и так далее, и тому подобное.

То, что должно быть закрытым, точнее не закрытым, а то, где эта открытость не должна быть тотальной, не превращаться в некий нудизм, мы это также решим.

Поэтому мы переформатируем заседание правительств, для того, чтобы это не было показухой, шоу, за стеклом".

Детали: Гончарук не рассказал, как именно должен измениться формат заседаний.

Дополняется...