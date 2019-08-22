Богдан подал иск против журналистов

Источник: Судебная власть Украины

Глава Офиса президента Андрей Богдан подал иск о защите чести и достоинства против журналистов программы "Схемы" и Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Детали: Иск был подан в Шевченковский районный суд Киева 20 августа.

Ответчиками по делу указаны ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" и журналисты Валерия Егошина, Максим Савчук и Наталья Седлецкая.

В чем суть претензий Богдана, на портале Судебной власти не указано.

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