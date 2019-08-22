Богдан подал иск против журналистов

Источник: Судебная власть Украины

Глава Офиса президента Андрей Богдан подал иск о защите чести и достоинства против журналистов программы "Схемы" и Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Детали: Иск был подан в Шевченковский районный суд Киева 20 августа.

Ответчиками по делу указаны ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" и журналисты Валерия Егошина, Максим Савчук и Наталья Седлецкая.

В чем суть претензий Богдана, на портале Судебной власти не указано.

По данным источников УП, суть иска в информации о его перелетах в Россию.

Позже главный редактор Киевского бюро "Радио Свобода" Инна Кузнецова сообщила, что пока ни журналисты, ни редакция "Радио Свобода" текста иска еще не получили.

Прямая речь: "Как только он поступит, мы проанализируем его с юристами и озвучим нашу позицию относительно исковых требований Андрея Богдана".

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