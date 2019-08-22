Богдан подал иск против журналистов

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Четверг, 22 августа 2019, 12:10

Источник: Судебная власть Украины

Глава Офиса президента Андрей Богдан подал иск о защите чести и достоинства против журналистов программы "Схемы" и Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Детали: Иск был подан в Шевченковский районный суд Киева 20 августа.

Ответчиками по делу указаны ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" и журналисты Валерия Егошина, Максим Савчук и Наталья Седлецкая. 

 

В чем суть претензий Богдана, на портале Судебной власти не указано.

Предыстория:

  • Весной журналисты программы "Схемы" сообщили, что юрист Зеленского Андрей Богдан 13 марта тайно посещал Конституционный суд, где встретился с председателем суда Станиславом Шевчуком.
  • Позже Шевчук заявил, что с Богданом они говорили об отмененной статье Уголовного кодекса о незаконном обогащении.
  • 3 августа глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что команда президента общается с обществом "без посредников и без журналистов".  
  • Позже избранный народный депутат, представитель партии "Слуга народа" Максим Бужанский назвал журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупой овцой".
  • Партия "Слуги народа" назвала недопустимыми слова депутата Максима Бужанского, который назвал журналистку "тупой овцой", но при этом призвала СМИ воздержаться от оценочных суждений относительно нардепов.

Украинская правда

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Темы: Богдан суд СМИ


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