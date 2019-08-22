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Богдан подал иск против журналистов

Четверг, 22 августа 2019, 12:10
Богдан подал иск против журналистов

Источник: Судебная власть Украины

Глава Офиса президента Андрей Богдан подал иск о защите чести и достоинства против журналистов программы "Схемы" и Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Детали: Иск был подан в Шевченковский районный суд Киева 20 августа.

Ответчиками по делу указаны ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" и журналисты Валерия Егошина, Максим Савчук и Наталья Седлецкая. 

 

В чем суть претензий Богдана, на портале Судебной власти не указано. 

По данным источников УП, суть иска в информации о его перелетах в Россию.

Позже главный редактор Киевского бюро "Радио Свобода" Инна Кузнецова сообщила, что пока ни журналисты, ни редакция "Радио Свобода" текста иска еще не получили.

Прямая речь: "Как только он поступит, мы проанализируем его с юристами и озвучим нашу позицию относительно исковых требований Андрея Богдана".

Предыстория:

  • Весной журналисты программы "Схемы" сообщили, что юрист Зеленского Андрей Богдан 13 марта тайно посещал Конституционный суд, где встретился с председателем суда Станиславом Шевчуком.
  • Позже Шевчук заявил, что с Богданом они говорили об отмененной статье Уголовного кодекса о незаконном обогащении.
  • Кроме того, "Схемы" выяснили, что Андрей Богдан, который осуществлял юридическое сопровождение кампании команды кандидата в президенты Владимира Зеленского, по меньшей мере пять раз, начиная с января 2019 года, летал из Киева в Тель-Авив, где в то время жил олигарх Игорь Коломойский.
  • 3 августа глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что команда президента общается с обществом "без посредников и без журналистов".  
  • Позже избранный народный депутат, представитель партии "Слуга народа" Максим Бужанский назвал журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупой овцой".
  • Партия "Слуги народа" назвала недопустимыми слова депутата Максима Бужанского, который назвал журналистку "тупой овцой", но при этом призвала СМИ воздержаться от оценочных суждений относительно нардепов.

Украинская правда
Темы: БогдансудСМИ
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