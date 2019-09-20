Сенатор: агенты Трампа выдвигали требования, в Украине боялись их игнорировать
Сенатор-демократ Крис Мерфи, который недавно побывал в Украине и встретился с президентом Владимиром Зеленским, рассказал, как украинский президент реагировал на требования Руди Джулиани, личного адвоката президента Дональда Трампа.
Источник: Твиттер Криса Мерфи
Прямая речь: "Несколько недель назад в Украине я встретился с президентом Зеленским.
Мы обсудили неожиданное прекращение военной помощи и неуместные требования, предъявляемые к нему агентами кампании Трампа.
Очевидный вопрос, которым все задавались в Киеве: были ли связаны эти две вещи? Зеленский не связывал их непосредственно на нашей встрече.
Но он был ОЧЕНЬ обеспокоен прекращением помощи, и ОЧЕНЬ проинформирован о разговорах, которые Руди Джулиани вел с его командой.
Я сказал ему, что правильнее всего игнорировать запросы агентов кампании Трампа. Он согласился.
Я не знаю, о чем говорится в доносе, но мне было понятно, что украинские чиновники были обеспокоены последствиями игнорирования требований Джулиани.
Вот почему у президентов не должно быть агентов своей кампании, которые общаются с иностранными лидерами".
Что этому предшествовало: Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США заслушал генерального инспектора разведывательного сообщества Майкла Аткинсона по поводу жалобы сотрудника его ведомства после разговора президента Дональда Трампа якобы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Донос сотрудника Комитета касается содержания разговора лидеров государств.
Обвинение Трампа в доносе привело к конфронтации между Конгрессом, в котором демократы требуют обнародовать текст доноса, и администрацией Трампа, которая запретила показывать его законодателям.
Трамп отрицает все обвинения.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Трамп не оказывал давление на Зеленского во время телефонного разговора.
Предыстория:
- В начале сентября в издании "The Washington Post" появилась информация о том, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США в 2020 году.
- По сообщению СМИ, речь идет об открытии дела в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.
- Джозеф Байден является одним из претендентов на пост президента США от Демократической партии. Он еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине в связи с присутствием в совете директоров компании "Burisma Holdings".
- У Трампа было два телефонных разговора с Зеленским.
- В первом, 22 апреля, Трамп поздравил Зеленского с победой на президентских выборах.
- Также был разговор 21 июля. Он задокументирован на сайте президента Зеленского.
- Трамп поздравил украинского президента с уверенной победой партии "Слуга народа" на парламентских выборах.
- Кроме того, Трамп выразил уверенность, что новая украинская власть быстро улучшит имидж Украины и доведет до конца расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США.
- 23-26 сентября Зеленский совершит рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Встреча с Трампом состоится 25 сентября и продлится 45 минут.
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