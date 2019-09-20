Сенатор: агенты Трампа выдвигали требования, в Украине боялись их игнорировать

Сенатор-демократ Крис Мерфи, который недавно побывал в Украине и встретился с президентом Владимиром Зеленским, рассказал, как украинский президент реагировал на требования Руди Джулиани, личного адвоката президента Дональда Трампа.

Источник: Твиттер Криса Мерфи

Прямая речь: "Несколько недель назад в Украине я встретился с президентом Зеленским.

Мы обсудили неожиданное прекращение военной помощи и неуместные требования, предъявляемые к нему агентами кампании Трампа.

Очевидный вопрос, которым все задавались в Киеве: были ли связаны эти две вещи? Зеленский не связывал их непосредственно на нашей встрече.

Но он был ОЧЕНЬ обеспокоен прекращением помощи, и ОЧЕНЬ проинформирован о разговорах, которые Руди Джулиани вел с его командой.

Я сказал ему, что правильнее всего игнорировать запросы агентов кампании Трампа. Он согласился.

Я не знаю, о чем говорится в доносе, но мне было понятно, что украинские чиновники были обеспокоены последствиями игнорирования требований Джулиани.

Вот почему у президентов не должно быть агентов своей кампании, которые общаются с иностранными лидерами".

A few weeks ago in Ukraine, I met w President Zelensky and we discussed the surprise cut off of aid and the inappropriate demands the Trump campaign was making of him. The obvious question everyone in Kiev was asking was - were the two things connected? https://t.co/8yXFiFRlQm — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) September 20, 2019

Что этому предшествовало: Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США заслушал генерального инспектора разведывательного сообщества Майкла Аткинсона по поводу жалобы сотрудника его ведомства после разговора президента Дональда Трампа якобы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Донос сотрудника Комитета касается содержания разговора лидеров государств.

Обвинение Трампа в доносе привело к конфронтации между Конгрессом, в котором демократы требуют обнародовать текст доноса, и администрацией Трампа, которая запретила показывать его законодателям.

Трамп отрицает все обвинения.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Трамп не оказывал давление на Зеленского во время телефонного разговора.

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