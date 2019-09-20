Сенатор: агенты Трампа выдвигали требования, в Украине боялись их игнорировать

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Пятница, 20 сентября 2019, 23:43

Сенатор-демократ Крис Мерфи, который недавно побывал в Украине и встретился с президентом Владимиром Зеленским, рассказал, как украинский президент реагировал на требования Руди Джулиани, личного адвоката президента Дональда Трампа.

Источник: Твиттер Криса Мерфи

Прямая речь: "Несколько недель назад в Украине я встретился с президентом Зеленским.

Мы обсудили неожиданное прекращение военной помощи и неуместные требования, предъявляемые к нему агентами кампании Трампа.

Очевидный вопрос, которым все задавались в Киеве: были ли связаны эти две вещи? Зеленский не связывал их непосредственно на нашей встрече.

Но он был ОЧЕНЬ обеспокоен прекращением помощи, и ОЧЕНЬ проинформирован о разговорах, которые Руди Джулиани вел с его командой.

Я сказал ему, что правильнее всего игнорировать запросы агентов кампании Трампа. Он согласился.

Я не знаю, о чем говорится в доносе, но мне было понятно, что украинские чиновники были обеспокоены последствиями игнорирования требований Джулиани.

Вот почему у президентов не должно быть агентов своей кампании, которые общаются с иностранными лидерами".

Что этому предшествовало: Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США заслушал генерального инспектора разведывательного сообщества Майкла Аткинсона по поводу жалобы сотрудника его ведомства после разговора президента Дональда Трампа якобы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Донос сотрудника Комитета касается содержания разговора лидеров государств.

Обвинение Трампа в доносе привело к конфронтации между Конгрессом, в котором демократы требуют обнародовать текст доноса, и администрацией Трампа, которая запретила показывать его законодателям.

Трамп отрицает все обвинения.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Трамп не оказывал давление на Зеленского во время телефонного разговора.

Предыстория:

  • В начале сентября в издании "The Washington Post" появилась информация о том, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США в 2020 году.
  • По сообщению СМИ, речь идет об открытии дела в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.
  • Джозеф Байден является одним из претендентов на пост президента США от Демократической партии. Он еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине в связи с присутствием в совете директоров компании "Burisma Holdings".
  • У Трампа было два телефонных разговора с Зеленским.
  • В первом, 22 апреля, Трамп поздравил Зеленского с победой на президентских выборах.
  • Также был разговор 21 июля. Он задокументирован на сайте президента Зеленского.
  • Трамп поздравил украинского президента с уверенной победой партии "Слуга народа" на парламентских выборах.
  • Кроме того, Трамп выразил уверенность, что новая украинская власть быстро улучшит имидж Украины и доведет до конца расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США.
  • 23-26 сентября Зеленский совершит рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Встреча с Трампом состоится 25 сентября и продлится 45 минут.

Украинская правда

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Темы: Трамп Зеленский


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