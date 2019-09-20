Трамп отрицает, что сказал "не то" по телефону вероятно с Зеленским

Президент США Дональд Трамп отрицает, что предлагал руководителю иностранного государства, вероятно президенту Владимиру Зеленскому, нечто такое, на что мог пожаловаться сотрудник разведки.

Источник: AFP, hromadske

Детали: Обвинения Трампа привели к конфронтации между Конгрессом, в котором демократы требуют обнародовать жалобу, и администрацией президента, которая запретила показывать ее законодателям.

Трамп весь день, в пятницу 20 сентября, отрицал обвинения в свою сторону.

Так, в своем Твиттере президент заверил своих читателей, что у него была "идеальный" разговор. При этом Трамп не сказал, с кем говорил и о чем.

The Radical Left Democrats and their Fake News Media partners, headed up again by Little Adam Schiff, and batting Zero for 21 against me, are at it again! They think I may have had a “dicey” conversation with a certain foreign leader based on a “highly partisan” whistleblowers.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 20, 2019

На вопрос журналистов о личности информатора Трамп ответил, что это "тайный информатор", но сразу же отметил, что не знает, кто это мог быть.

О своем разговоре, в котором, согласно жалобе "информатора", он сказал что-то не то, Трамп отозвался как о "вполне адекватном".

Кроме того, 19 сентября Трамп написал в Твиттере: "Разве можно поверить, что я сказал что-то несоответствующее иностранному лидеру в разговоре, который могли слушать посторонние. Я всегда действую правильно и только в интересах США!"

В то же время, министр иностранных дел Вадим Пристайко 20 сентября заявил "Громадському", что Трамп не давил на Зеленского во время телефонного разговора.

По его словам, Украину пытаются втянуть в противостояние между республиканцами и демократами в США.

Прямая речь Пристайко: "Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было. Разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все проблемы, которые существуют. Этот разговор был долгим, дружеским, и он касался многих вопросов, на которые иногда надо было иметь довольно серьезные ответы".

Что было раньше: Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США заслушал генерального инспектора разведывательного сообщества Майкла Аткинсона по поводу жалобы сотрудника его ведомства после разговора президента Дональда Трампа якобы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Слушания проходили в закрытом режиме. Представители комитета в течение трех часов задавали вопросы Аткинсону, однако он уклонялся от ответов.

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