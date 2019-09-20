Трамп отрицает, что сказал "не то" по телефону вероятно с Зеленским
Президент США Дональд Трамп отрицает, что предлагал руководителю иностранного государства, вероятно президенту Владимиру Зеленскому, нечто такое, на что мог пожаловаться сотрудник разведки.
Детали: Обвинения Трампа привели к конфронтации между Конгрессом, в котором демократы требуют обнародовать жалобу, и администрацией президента, которая запретила показывать ее законодателям.
Трамп весь день, в пятницу 20 сентября, отрицал обвинения в свою сторону.
Так, в своем Твиттере президент заверил своих читателей, что у него была "идеальный" разговор. При этом Трамп не сказал, с кем говорил и о чем.
The Radical Left Democrats and their Fake News Media partners, headed up again by Little Adam Schiff, and batting Zero for 21 against me, are at it again! They think I may have had a “dicey” conversation with a certain foreign leader based on a “highly partisan” whistleblowers..— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 20, 2019
На вопрос журналистов о личности информатора Трамп ответил, что это "тайный информатор", но сразу же отметил, что не знает, кто это мог быть.
О своем разговоре, в котором, согласно жалобе "информатора", он сказал что-то не то, Трамп отозвался как о "вполне адекватном".
Кроме того, 19 сентября Трамп написал в Твиттере: "Разве можно поверить, что я сказал что-то несоответствующее иностранному лидеру в разговоре, который могли слушать посторонние. Я всегда действую правильно и только в интересах США!"
В то же время, министр иностранных дел Вадим Пристайко 20 сентября заявил "Громадському", что Трамп не давил на Зеленского во время телефонного разговора.
По его словам, Украину пытаются втянуть в противостояние между республиканцами и демократами в США.
Прямая речь Пристайко: "Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было. Разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все проблемы, которые существуют. Этот разговор был долгим, дружеским, и он касался многих вопросов, на которые иногда надо было иметь довольно серьезные ответы".
Что было раньше: Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США заслушал генерального инспектора разведывательного сообщества Майкла Аткинсона по поводу жалобы сотрудника его ведомства после разговора президента Дональда Трампа якобы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Слушания проходили в закрытом режиме. Представители комитета в течение трех часов задавали вопросы Аткинсону, однако он уклонялся от ответов.
Предыстория:
- В начале сентября в издании "The Washington Post" появилась информация о том, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США в 2020 году.
- По сообщению СМИ, речь идет об открытии дела в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.
- Джозеф Байден является одним из претендентов на пост президента США от Демократической партии. Он еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине в связи с присутствием в совете директоров компании "Burisma Holdings".
- У Трампа было два телефонных разговора с Зеленским.
- В первом, 22 апреля, Трамп поздравил Зеленского с победой на президентских выборах.
- Также был разговор 21 июля. Он задокументирован на сайте президента Зеленского.
- Трамп поздравил украинского президента с уверенной победой партии "Слуга народа" на парламентских выборах.
- Кроме того, Трамп выразил уверенность, что новая украинская власть быстро улучшит имидж Украины и доведет до конца расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США.
- 23-26 сентября Зеленский совершит рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Встреча с Трампом состоится 25 сентября и продлится 45 минут.