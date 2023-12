Трамп отрицает, что сказал "не то" по телефону вероятно с Зеленским

Президент США Дональд Трамп отрицает, что предлагал руководителю иностранного государства, вероятно президенту Владимиру Зеленскому, нечто такое, на что мог пожаловаться сотрудник разведки.

Источник: AFP, hromadske

Детали: Обвинения Трампа привели к конфронтации между Конгрессом, в котором демократы требуют обнародовать жалобу, и администрацией президента, которая запретила показывать ее законодателям.

Трамп весь день, в пятницу 20 сентября, отрицал обвинения в свою сторону.

Так, в своем Твиттере президент заверил своих читателей, что у него была "идеальный" разговор. При этом Трамп не сказал, с кем говорил и о чем.

The Radical Left Democrats and their Fake News Media partners, headed up again by Little Adam Schiff, and batting Zero for 21 against me, are at it again! They think I may have had a “dicey” conversation with a certain foreign leader based on a “highly partisan” whistleblowers..