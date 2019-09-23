"Зазеркальный абсурд": Парубий ответил ГБР на дело о "беспорядках в Одессе"
Экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал "зазеркальным абсурдом" уголовное производство о якобы создании им вооруженных группировок для массовых беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе.
Источник: пост Парубия в Facebook
Прямая речь: "Отчаянное противодействие украинской власти и гражданского общества гибридному захвату путинской Россией всего нашего юго-востока - восьми украинских областей, через захват власти пророссийскими силами в областных центрах, в том числе и в Одессе – здесь уже классифицируется однозначно – как "факт создания и координации Парубием А.В. общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 02.05.2014 на территории г. Одессы".
В документе ГБР это уже утверждается как ФАКТ. Действительно - новая, необычная эпоха... "
Детали: Парубий добавил, что на Майдане, в АТО и "при защите наших южных областей, останавливая "русскую весну", он "делал все возможное и невозможное для защиты Украины".
Экс-председатель Рады подытожил, что будет продолжит это делать, и "пусть это всегда помнят враги Украины".
Что было ранее: В конце августа экс-заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что обратится в Государственное бюро расследований с заявлением о якобы преступлении Парубия. Речь шла именно об "организации массовых беспорядков" в Одессе.
Череза несколько дней Портнов добавил, что ГБР открыло производство.
Напомним:
- 19 мая 2019 года Портнов сообщил о возвращении в Украину.
- После этого он начал подавать в ГБР заявления с обвинениями против пятого президента Петра Порошенко и его соратников.
- Сейчас ГБР ведет не менее 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко. Большая часть из них была открыла по заявлениям Портнова.
- 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые беспорядки во время митинга "За единство Украины", в котором приняли участие активисты Евромайдана, "Правого сектора", "Самообороны", харьковские и одесские футбольные фанаты с одной стороны, и пророссийскими активистами – с другой.
- Погибли 48 человек и более 200 получили травмы различной степени тяжести. Больше всего людей погибли во время пожара в Доме профсоюзов.
- Правоохранительные органы начали около десятка уголовных производств по разным фактам, наиболее резонансное – дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.
- В мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине заявляли, что украинские правоохранительные органы не сделали все необходимое для обеспечения полного расследования трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе.
- 18 сентября 2017 года суд оправдал всех обвиняемых в массовых беспорядках 2 мая.
- В тот же день двое фигурантов дела: Долженков и россиянин Мефёдов были задержаны по подозрению в сепаратизме.
- В 2019 году Мефёдов стал одним из участников обмена удерживаемыми лицами, который произошел между Украиной и Россией 7 сентября.