"Зазеркальный абсурд": Парубий ответил ГБР на дело о "беспорядках в Одессе"

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Понедельник, 23 сентября 2019, 12:37

Экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал "зазеркальным абсурдом" уголовное производство о якобы создании им вооруженных группировок для массовых беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе.

Источник: пост Парубия в Facebook

Прямая речь: "Отчаянное противодействие украинской власти и гражданского общества гибридному захвату путинской Россией всего нашего юго-востока - восьми украинских областей, через захват власти пророссийскими силами в областных центрах, в том числе и в Одессе – здесь уже классифицируется однозначно – как "факт создания и координации Парубием А.В. общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 02.05.2014 на территории г. Одессы".

В документе ГБР это уже утверждается как ФАКТ. Действительно - новая, необычная эпоха... "

Детали: Парубий добавил, что на Майдане, в АТО и "при защите наших южных областей, останавливая "русскую весну", он "делал все возможное и невозможное для защиты Украины".

Экс-председатель Рады подытожил, что будет продолжит это делать, и "пусть это всегда помнят враги Украины".

Что было ранее: В конце августа экс-заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что обратится в Государственное бюро расследований с заявлением о якобы преступлении Парубия. Речь шла именно об "организации массовых беспорядков" в Одессе.

Череза несколько дней Портнов добавил, что ГБР открыло производство.

Напомним:

  • 19 мая 2019 года Портнов сообщил о возвращении в Украину.
  • После этого он начал подавать в ГБР заявления с обвинениями против пятого президента Петра Порошенко и его соратников.
  • Сейчас ГБР ведет не менее 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко. Большая часть из них была открыла по заявлениям Портнова.
  • 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые беспорядки во время митинга "За единство Украины", в котором приняли участие активисты Евромайдана, "Правого сектора", "Самообороны", харьковские и одесские футбольные фанаты с одной стороны, и пророссийскими активистами – с другой.
  • Погибли 48 человек и более 200 получили травмы различной степени тяжести. Больше всего людей погибли во время пожара в Доме профсоюзов.
  • Правоохранительные органы начали около десятка уголовных производств по разным фактам, наиболее резонансное – дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.
  • В мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине заявляли, что украинские правоохранительные органы не сделали все необходимое для обеспечения полного расследования трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе.
  • 18 сентября 2017 года суд оправдал всех обвиняемых в массовых беспорядках 2 мая.
  • В тот же день двое фигурантов дела: Долженков и россиянин Мефёдов были задержаны по подозрению в сепаратизме.
  • В 2019 году Мефёдов стал одним из участников обмена удерживаемыми лицами, который произошел между Украиной и Россией 7 сентября.

Украинская правда

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Темы: Парубий ГБР Одесса


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