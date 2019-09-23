"Зазеркальный абсурд": Парубий ответил ГБР на дело о "беспорядках в Одессе"

Экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал "зазеркальным абсурдом" уголовное производство о якобы создании им вооруженных группировок для массовых беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе.

Источник: пост Парубия в Facebook

Прямая речь: "Отчаянное противодействие украинской власти и гражданского общества гибридному захвату путинской Россией всего нашего юго-востока - восьми украинских областей, через захват власти пророссийскими силами в областных центрах, в том числе и в Одессе – здесь уже классифицируется однозначно – как "факт создания и координации Парубием А.В. общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 02.05.2014 на территории г. Одессы".

В документе ГБР это уже утверждается как ФАКТ. Действительно - новая, необычная эпоха... "

Детали: Парубий добавил, что на Майдане, в АТО и "при защите наших южных областей, останавливая "русскую весну", он "делал все возможное и невозможное для защиты Украины".

Экс-председатель Рады подытожил, что будет продолжит это делать, и "пусть это всегда помнят враги Украины".

Что было ранее: В конце августа экс-заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что обратится в Государственное бюро расследований с заявлением о якобы преступлении Парубия. Речь шла именно об "организации массовых беспорядков" в Одессе.

Череза несколько дней Портнов добавил, что ГБР открыло производство.

Напомним: