Еще один участник митинга в Москве получил 2 года колонии
Вторник, 3 сентября 2019, 15:32
Источник: Дождь
Участника акции за честные выборы, которая проходила 27 июля в Москве, Данила Беглеца приговорили к двум годам лишения свободы по обвинению в нападении на сотрудника Росгвардии.
Детали: Обвинение просило для Беглеца 3 года и 2 месяца колонии общего режима.
"Нарушитель" признал свою вину, извинился перед сотрудником Росгвардии и предложил возместить ему ущерб в 10 тысяч рублей.
Адвокат Беглеца Станислав Рыбчинский считает приговор суровым и заполитизированным.
Предыстория:
- Во время акции протеста 27 июля Беглец толкнул сотрудника Росгвардии. Ему предъявили обвинения в "массовых беспорядках", однако позднее переквалифицировали дело.
- 3 сентября суд вынес приговор еще одному фигуранту дела о "массовых беспорядках" Ивану Подкопаеву — он получил 3 года лишения свободы.
- Фигуранту "московского дела" Владиславу Синице дали 5 лет колонии за твит, в котором он, якобы, призывал к насилию над детьми полицейских.
- Всего по делу о "массовых беспорядках" в России 27 июля проходили 15 человек, однако 3 сентября Следственный комитет снял обвинения с четырех фигурантов.
- Акции с требованием допустить независимых кандидатов к выборам в Мосгордумупроходят в Москве с 14 июля.
- На акции 3 августа было задержано более тысячи человек.
- 27 июля полиция применила против протестующих дубинки. Там также были задержаны более тысячи человек.
- Также сообщалось, что из-за участия в митинге супругов в России хотят лишить родительских прав.