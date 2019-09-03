Еще один участник митинга в Москве получил 2 года колонии

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Вторник, 3 сентября 2019, 15:32

Источник: Дождь

Участника акции за честные выборы, которая проходила 27 июля в Москве, Данила Беглеца приговорили к двум годам лишения свободы по обвинению в нападении на сотрудника Росгвардии.

Детали: Обвинение просило для Беглеца 3 года и 2 месяца колонии общего режима.

"Нарушитель" признал свою вину, извинился перед сотрудником Росгвардии и предложил возместить ему ущерб в 10 тысяч рублей. 

Адвокат Беглеца Станислав Рыбчинский считает приговор суровым и заполитизированным. 

Предыстория: 

  • Во время акции протеста 27 июля Беглец толкнул сотрудника Росгвардии. Ему предъявили обвинения в "массовых беспорядках", однако позднее переквалифицировали дело. 
  • 3 сентября суд вынес приговор еще одному фигуранту дела о "массовых беспорядках" Ивану Подкопаеву — он получил 3 года лишения свободы.
  • Фигуранту "московского дела" Владиславу Синице дали 5 лет колонии за твит, в котором он, якобы, призывал к насилию над детьми полицейских.
  • Всего по делу о "массовых беспорядках" в России 27 июля проходили 15 человек, однако 3 сентября Следственный комитет снял обвинения с четырех фигурантов. 
  • Акции с требованием допустить независимых кандидатов к выборам в Мосгордумупроходят в Москве с 14 июля.
  • На акции 3 августа было задержано более тысячи человек.
  • 27 июля полиция применила против протестующих дубинки. Там также были задержаны более тысячи человек.
  • Также сообщалось, что из-за участия в митинге супругов в России хотят лишить родительских прав.

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Темы: Росcия акции суд


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