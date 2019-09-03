Еще один участник митинга в Москве получил 2 года колонии

Источник: Дождь

Участника акции за честные выборы, которая проходила 27 июля в Москве, Данила Беглеца приговорили к двум годам лишения свободы по обвинению в нападении на сотрудника Росгвардии.

Детали: Обвинение просило для Беглеца 3 года и 2 месяца колонии общего режима.

"Нарушитель" признал свою вину, извинился перед сотрудником Росгвардии и предложил возместить ему ущерб в 10 тысяч рублей.

Адвокат Беглеца Станислав Рыбчинский считает приговор суровым и заполитизированным.

Предыстория: