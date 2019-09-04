Зайцеву и Дронова этапировали в разные области за ДТП в Харькове
Источник: "МедиаПорт"
Осужденная к 10 годам заключения по делу о ДТП на Сумской в Харькове Елена Зайцева будет отбывать наказание в Покровском исправительном центре №79 в Днепропетровской области.
Пресс-секретарь Северо-восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний Дарья Мартынова сообщила, что Елену Зайцеву 2 сентября этапировали в Покров (ранее г. Орджоникидзе).
Второй осужденный к 10 годам заключения по делу о ДТП на Сумской Геннадий Дронов отбывать наказание в Крюковский исправительной колонии №29 в Полтавской области. Его туда этапировали 28 августа.
Детали: Решение об этапировании принимает Государственная уголовно-исполнительная служба Украины.
Что этому предшествовало: 14 августа Харьковский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы защиты Геннадия Дронова и Елены Зайцевой.
Приговор Киевского райсуда Харькова, который приговорил их к 10 годам заключения с лишением права управлять транспортными средствами на три года, вступил в силу.
Также осужденные должны поровну возместить ущерб потерпевшим – в целом это более 7 млн грн.
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