Зайцеву и Дронова этапировали в разные области за ДТП в Харькове

Источник: "МедиаПорт"

Осужденная к 10 годам заключения по делу о ДТП на Сумской в ​​Харькове Елена Зайцева будет отбывать наказание в Покровском исправительном центре №79 в Днепропетровской области.

Пресс-секретарь Северо-восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний Дарья Мартынова сообщила, что Елену Зайцеву 2 сентября этапировали в Покров (ранее г. Орджоникидзе).

"Покровский исправительный центр 79" Facebook учреждения

Второй осужденный к 10 годам заключения по делу о ДТП на Сумской Геннадий Дронов отбывать наказание в Крюковский исправительной колонии №29 в Полтавской области. Его туда этапировали 28 августа.

Детали: Решение об этапировании принимает Государственная уголовно-исполнительная служба Украины.

Что этому предшествовало: 14 августа Харьковский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы защиты Геннадия Дронова и Елены Зайцевой.

Приговор Киевского райсуда Харькова, который приговорил их к 10 годам заключения с лишением права управлять транспортными средствами на три года, вступил в силу.

Также осужденные должны поровну возместить ущерб потерпевшим – в целом это более 7 млн ​​грн.