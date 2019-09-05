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В Киеве сожгли машину невестки Гонтаревой

Четверг, 5 сентября 2019, 09:38
В Киеве сожгли машину невестки Гонтаревой
Фото Информатора

Источник: комментарий Валерии Гонтаревой Лига.net

Экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева заявила, что неизвестные сожгли машину ее невестки, которую тоже зовут Валерия Гонтарева.

Прямая речь: "Пока я нахожусь в госпитале в Лондоне с тяжелыми травмами, на мою семью сегодня произошла атака. Сегодня в час ночи машину семьи моего старшого сына облили бензином и спалили под их домом в центре Киева. Машина была зарегистрирована на мою невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева".

"Им мало полностью сфальсифицированных дел коррумпированного прокурора Кулика, им мало подачи исков Портнова на стандартные постановления НБУ с обвинениями меня в государственной измене. Они уже перешли от вербальных угроз к реальным действиям".

"Надеюсь, нашим правоохранительным органам хватит профессионализма раскрыть это преступление в центре Киева!".

Детали: Она также показала фото уничтоженного авто. 

 
Фото liga.net

Экс-глава НБУ считает, что это событие и то, что в конце августа ее сбила машина на пешеходном переходе в Лондоне, – звенья одной цепи.

По словам Гонтаревой, ей объявили не только политический террор, но и хотят уничтожить физически.

Что было раньше: В конце августа экс-председателя НБУ Валерию Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль, она получила серьезные травмы.

Знать больше: Кулик vs окружение Порошенко. Кто и что стоит за подозрениям Гонтаревой, Ложкину и Филатову

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Темы: ГонтареваКиевпожар
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