Гонтареву снова вызвали на допрос в ГПУ

Генеральная прокуратура снова вызывает на допрос экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву по делу сбежавшего олигарха Сергея Курченко.

Соответствующая повестка опубликована во вторник на сайте Генпрокуратуры.

В сообщении сказано, что Гонтарева должна явиться 12.08.2019 года в 13.30 к старшему группы прокуроров в уголовном производстве Кулику К. по адресу: г. Киев, ул. Резницкая, 13/15, каб. 1106-Б здания Генеральной прокуратуры Украины.

Отмечается, что ее вызывают для допроса в качестве подозреваемой в уголовном производстве №12013220540000400 от 31.01.2013 по ч.2 ст.256, ч.5 ст.191 УК Украины и участия в других процессуальных и следственных действиях.

Также в указанном уголовном производстве на допрос вызвали и экс-заместителя главы АП Алексея Филатова. Он должен появиться в ГПУ в тот же день, но в 15.30.

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Напомним: