Гонтарева о вызове на допрос: Это спланированная акция по дискредитации

Экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева считает, что вызов Генеральной прокуратурой ее на допрос – это попытка дискредитировать реформы финансового сектора.

Об этом она заявила в интервью "Радио Свобода", комментируя вызов ее, Алексея Филатова и Бориса Ложкина на допросы по делу Сергея Курченко.

"Совершенно очевидно, что это спланированная акция по полной дискредитации меня лично и всех реформ финансового сектора, которые я и моя команда сделали", – сказала Гонтарева.

"Началось это за три дня до первого тура выборов. Сначала были подозрения от продажного прокурора Кулика, которые он вносил в 5 утра в реестры по фейковым бумагам, привезенных из Австрии – и все это объявил сам генпрокурор (в конце марта в ГПУ заявили, что прокурор Кулик неправомерно объявил подозрения Ложкину, Гонтаревой и Филатову – ред.)", – отметила она.

"Потом было три полностью неправомерных решения судов по "Приватбанку": обжалована национализация, обжалованы связанные лица и обжалована персональная гарантия Коломойского по финансовой поруке. Это полный правовой беспредел", – добавила Гонтарева.

"И на следующий же день после выборов снова появляется это полностью фейковое подозрение. В стране – просто полный правовой хаос", – сказала экс-глава НБУ.

О деятельности компании ICU, которую она возглавляла до июня 2014 года и которую связывают с выводом 1,5 миллиарда долларов "окружение Януковича" из Украины, Гонтарева заявила:

"Я еще раз повторяю, что я никогда не видела ни Януковича, ни Арбузова, ни Курченко и никаких других "героев" преступной власти".

"ICU как брокер предоставляла услуги по ОВГЗ (облигациям внутреннего государственного займа) различным клиентам, так как ICU - крупнейший торговец госбумагам в стране. ICU никогда не выводила никаких денег, о чем неоднократно говорилось, а выступала брокером по покупке ОВГЗ", – сказала Гонтарева.

"Все операции всегда были законными, и вы можете обратиться в ICU за комментариями. Могу сказать только одно: я никогда не отвечала за брокерскую деятельность, я отвечала в группе ICU за управление активами, о чем хорошо известно всем участникам рынка", – добавила она.

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Гонтарева сказала, что она живет в Лондоне уже 7 месяцев, работает в Лондонской школе экономики (LSE), пишет книгу о реформе финансового сектора, консультирует центробанки и правительства других стран.

"Поэтому как я могу комментировать эти нелепые обвинения...", – отметила она

"В Британии я работаю и никакого бизнеса здесь я не имею. В Украине я помогаю развивать стартап Medikit – это медицинская платформа для врачей и пациентов", – сказала также экс-глава НБУ.

Напомним: