Гонтареву сбила машина

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Пятница, 30 августа 2019, 16:34

Источник: комментарий экс-главы НБУ LIGA.net

Экс-председателя Национального банка Украины Валерию Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль, она получила серьезные травмы.

Прямая речь: "Меня в понедельник днем на пешеходном переходе в центе Лондона сбила машина и я теперь в госпитале …Травмы серьезные - переломы костей стопы. Уже сделали во вторник первую операцию, жду вторую".

Детали: По словам Гонтаревой полиция проводит расследование: это несчастный случай или "начали реализовываться угрозы".

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Предыстория:

  • Гонтареву несколько раз вызывали на допрос в уголовном производстве в отношении бизнесмена-беглеца Сергея Курченко Курченко.
  • Бывший председатель Национального банка сообщила, что не приедет в Украину, потому что теперь живет в Лондоне. Она обвинила Генпрокуратуру в попытке дискредитировать реформы финансового сектора.

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Темы: Гонтарева


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