Гонтареву сбила машина

Источник: комментарий экс-главы НБУ LIGA.net

Экс-председателя Национального банка Украины Валерию Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль, она получила серьезные травмы.

Прямая речь: "Меня в понедельник днем на пешеходном переходе в центе Лондона сбила машина и я теперь в госпитале …Травмы серьезные - переломы костей стопы. Уже сделали во вторник первую операцию, жду вторую".

Детали: По словам Гонтаревой полиция проводит расследование: это несчастный случай или "начали реализовываться угрозы".

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