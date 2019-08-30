Гонтареву сбила машина
Источник: комментарий экс-главы НБУ LIGA.net
Экс-председателя Национального банка Украины Валерию Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль, она получила серьезные травмы.
Прямая речь: "Меня в понедельник днем на пешеходном переходе в центе Лондона сбила машина и я теперь в госпитале …Травмы серьезные - переломы костей стопы. Уже сделали во вторник первую операцию, жду вторую".
Детали: По словам Гонтаревой полиция проводит расследование: это несчастный случай или "начали реализовываться угрозы".
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Предыстория:
- Гонтареву несколько раз вызывали на допрос в уголовном производстве в отношении бизнесмена-беглеца Сергея Курченко Курченко.
- Бывший председатель Национального банка сообщила, что не приедет в Украину, потому что теперь живет в Лондоне. Она обвинила Генпрокуратуру в попытке дискредитировать реформы финансового сектора.
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