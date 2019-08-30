Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гонтареву сбила машина

Пятница, 30 августа 2019, 16:34
Гонтареву сбила машина
LIGA.net

Источник: комментарий экс-главы НБУ LIGA.net

Экс-председателя Национального банка Украины Валерию Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль, она получила серьезные травмы.

Прямая речь: "Меня в понедельник днем на пешеходном переходе в центе Лондона сбила машина и я теперь в госпитале …Травмы серьезные - переломы костей стопы. Уже сделали во вторник первую операцию, жду вторую".

Детали: По словам Гонтаревой полиция проводит расследование: это несчастный случай или "начали реализовываться угрозы".

Знать больше: Кулик vs окружение Порошенко. Кто и что стоит за подозрениям Гонтаревой, Ложкину и Филатову

"Мыльный пузырь" или "Конфискация века" генпрокурора Луценко

Предыстория:

"Украинская правда" в Threads

Темы: Гонтарева
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Все новости...
Гонтарева
У Порошенко рассказали, что 11 миллионов ушли на судебный процесс в Лондоне
НБУ отстранил руководство "дочки" российского банка
СБУ проверит причастность Порошенко и Гонтаревой к делу Медведчука
Последние новости
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
Все новости...
Реклама: