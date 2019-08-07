Гонтарева о допросе по делу Курченко: Жду их в Лондоне
Среда, 7 августа 2019, 11:11
Источник: "The Page".
Бывшая глава Национального банка Валерия Гонтарева не приедет в Украину на допрос по уголовному делу в отношении беглого бизнесмена Сергея Курченко 12 августа.
Прямая речь: "Я ничего к этому делу не имею, даже рядом не проходила.
Я уже им сообщила, что работаю и живу в Лондоне, поэтому они знают мой адрес и могут присылать мне все иски или приехать ко мне в Лондон... Жду их в Лондоне, если они хотят меня увидеть".
Детали: Гонтарева сказала также, что повестку на допрос еще не получила.
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Предыстория:
- Гонтареву вызывают на допрос по делу Курченко уже третий раз в этом году.
- Кроме нее, ГПУ повторно вызвала на допрос еще и сооснователя инвесткомпании ICU Константина Стеценко, собственника частной газодобывающей компании Burisma Николая Злочевского и бывшего заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова.
- По версии следствия, брокерская фирма Гонтаревой IСU была задействована в сделке между государственным "Аграрным фондом" и "Брокбизнесбанком" Курченко, в результате чего были разворованы средства "Аграрного фонда". Филатов фигурирует в деле как юрист.
- Перед выборами прокурор Константин Кулик, который ведет "дело Курченко", уже рассылал фигурантам повестки, но сделал это "ненадлежащим образом", а подозрения оформил с нарушениями.
- Тогда Гонтарева обвинила ГПУ в попытке дискредитировать реформы финансового сектора и намекнула, что не собирается для допроса возвращаться в Украину из Лондона, где живет и преподает.
- Кулик считает достаточными доказательства для объявления подозрений Гонтаревой и Филатову.
- Ранее Генпрокуратура вызывала на допрос экс-главу Киева Леонида Черновецкого и его сына Степана, народного депутата "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина и экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина.