Гонтарева о допросе по делу Курченко: Жду их в Лондоне

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Среда, 7 августа 2019, 11:11

Источник: "The Page".

Бывшая глава Национального банка Валерия Гонтарева не приедет в Украину на допрос по уголовному делу в отношении беглого бизнесмена Сергея Курченко 12 августа.

Прямая речь: "Я ничего к этому делу не имею, даже рядом не проходила.

Я уже им сообщила, что работаю и живу в Лондоне, поэтому они знают мой адрес и могут присылать мне все иски или приехать ко мне в Лондон... Жду их в Лондоне, если они хотят меня увидеть".

Детали: Гонтарева сказала также, что повестку на допрос еще не получила.

Предыстория:

  • Гонтареву вызывают на допрос по делу Курченко уже третий раз в этом году.
  • Кроме нее, ГПУ повторно вызвала на допрос еще и сооснователя инвесткомпании ICU Константина Стеценко, собственника частной газодобывающей компании Burisma Николая Злочевского и бывшего заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова.
  • Перед выборами прокурор Константин Кулик, который ведет "дело Курченко", уже рассылал фигурантам повестки, но сделал это "ненадлежащим образом", а подозрения оформил с нарушениями.
  • Тогда Гонтарева обвинила ГПУ в попытке дискредитировать реформы финансового сектора и намекнула, что не собирается для допроса возвращаться в Украину из Лондона, где живет и преподает.
  • До этого на допрос Генпрокуратура вызывала также экс-главу Киева Леонида Черновецкого и его сына Степана, народного депутата "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина и экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина.

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Темы: Гонтарева Курченко Генпрокуратура Великобритания


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