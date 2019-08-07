Гонтарева о допросе по делу Курченко: Жду их в Лондоне

Источник: "The Page".

Бывшая глава Национального банка Валерия Гонтарева не приедет в Украину на допрос по уголовному делу в отношении беглого бизнесмена Сергея Курченко 12 августа.

Прямая речь: "Я ничего к этому делу не имею, даже рядом не проходила.

Я уже им сообщила, что работаю и живу в Лондоне, поэтому они знают мой адрес и могут присылать мне все иски или приехать ко мне в Лондон... Жду их в Лондоне, если они хотят меня увидеть".

Детали: Гонтарева сказала также, что повестку на допрос еще не получила.

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