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В НБУ считают сожжение машины Гонтаревой давлением на должностных лиц банка

Четверг, 5 сентября 2019, 13:22

Источник: Facebook-страница НБУ

Правление Национального банка расценивает сожжение машины невестки экс-главы банка Валерии Гонтаревой как давление на должностных лиц центрального банка.

Прямая речь: "Ряд последних инцидентов, которые произошли с Валерией Гонтаревой и ее семьей в Лондоне и Киеве, может свидетельствовать о наличии организованного и целенаправленного психологического и физического давления на предыдущую главу НБУ.

Мы расцениваем это как реальную угрозу личной неприкосновенности должностных лиц регулятора, которые осуществляли и продолжают осуществлять реформы финансового сектора, и попытки таким образом подорвать способность центрального банка выполнять свое предназначение - обеспечивать ценовую и финансовую стабильность как фундамент для устойчивого экономического роста".

Детали: Правление НБУ обратилось в правоохранительные органы с просьбой обеспечить проведение расследования этих инцидентов и привлечь виновных к ответственности, обеспечить защиту жизни и здоровья экс-главы НБУ, текущего руководства и сотрудников Национального банка.

Что было раньше: 5 сентября неизвестные сожгли машину невестки экс-главы НБУ, которую тоже зовут Валерия Гонтарева.

Экс-глава НБУ считает, что это событие и то, что в конце августа ее сбила машина на пешеходном переходе в Лондоне, - звенья одной цепи.

По словам Гонтаревой, ей объявили не только политический террор, но и хотят уничтожить физически.

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Темы: НБУГонтаревапожар
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