Нормандский формат: у Трампа возлагают надежду на Зеленского

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Пятница, 6 сентября 2019, 03:19

Источник: The Daily Signal

Государственный секретарь США Майкл Помпео надеется, что новое руководство, которое призывает к возобновлению переговоров с президентом России Путиным в рамках нормандского формата, сможет вдохнуть новую жизнь в этот старый процесс.

Дословно: "Мы очень хотим найти правильный выход. Мы надеемся, что это возможно решить и Нормандский формат возродится после смены руководства в Украине",  – подчеркнул Помпео.

Детали: Майкл Помпео напомнил, что нынешняя политика США заключается в том, чтобы дать администрации Зеленского шанс на выход из тупика с Москвой в существующих переговорных рамках. И добавил, что он с оптимизмом смотрит на то, что Зеленский может "оживить" мирный процесс.

Помпео также объяснил, почему это важно: поддержка диалога с Россией, по его словам, необходима и для прекращения войны в Украине, и для сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом.

Между тем, советник по нацбезопасности США Джон Болтон, который в августе посетил Украину, считает, что Зеленский не должен "спешить мириться" с Путиным.

Дословно: "Я не думаю, что есть какая-то причина спешить с тем или иным действием".

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Что было раньше:

Президент Владимир Зеленский заявил советнику Трампа, что хочет видеть США в "нормандском формате".

Предыстория:

  • Берлин и Париж выступают за скорейшее проведение саммита лидеров государств "нормандской четверки", который, возможно, состоится уже в сентябре.
  • Нормандский формат - это встречи в четырехстороннем формате президентов Украины, Франции, России, а также канцлера Германии по решению вооруженного конфликта на востоке Украины.
  • США не участвуют в переговорах в нормандском формате.

Украинская правда

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Темы: США Зеленский Росcия


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