Порошенко снова не пришел на допрос в ГБР, но есть еще 5 повесток

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Пятница, 6 сентября 2019, 10:47

Источник: Telegram-канал директора ГБР Романа Трубы, комментарии пресс-секретаря ГБР Анжелики Ивановой и адвоката Порошенко Игоря Голованя

Пятый президент Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований 6 сентября.

Прямая речь Трубы: "Как и предполагалось, пятый президент Украины снова проигнорировал допрос в ГБР".

"Сегодня наши следователи хотели получить показания Петра Порошенко в уголовном производстве относительно возможного вмешательства в деятельность судей Окружного административного суда города Киева".

Детали: Труба добавил, что сейчас направлять повестки Порошенко стало проще, потому что это можно сделать через Аппарат Верховной Рады, поскольку Порошенко – нардеп.

Он также добавил, что избегать допросов под сомнительными причинами неэффективно и добавил, что давать показания следователям все равно придется "если не сейчас, то с января 2020".

Пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова добавила, что уже есть повестки для допроса Петра Порошенко на 10, 13, 18, 27 сентября и 3 октября.

Она также пояснила, что если лицо дважды не появляется на допрос, то следователи имеют право ходатайствовать в суд о применении принудительного привода, но поскольку Порошенко является народным депутатом, на которого распространяется депутатская неприкосновенность, то до января 2020 года следователи ничего не смогут сделать с тем, что он не ходит на допросы.

Иванова отметила, что сейчас есть 13 уголовных производств относительно возможных нарушений прежней власти, в том числе и Петра Порошенко.

Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что Порошенко не пришел на допрос по уважительной причине – повестка о вызове была недействительна, поскольку были неправильные сроки ее подачи.

Знать больше: Допрос без очереди. Почему Порошенко внезапно нагрянул в ГБР

Предыстория: 

  • Порошенко уже дважды ходил на допросы в ГБР в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывание преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузница на Рыбацком" и уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой".
  • 13 августа суд дал разрешение допросить Порошенко в ГБР с применением полиграфа.
  • 3 сентября Порошенко не пришел на допрос в ГБР, потому что был занят работой народного депутата и находился в сессионном зале Верховной Рады. 
  • 3 сентября Рада отменила депутатскую неприкосновенность с января 2020 года.

Украинская правда

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Темы: Порошенко ГБР допрос


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