Источник: "Интерфакс-Украина", "Укринформ"

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Детали: Порошенко вызвали на 9:30 в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".

Порошенко воздержался от комментариев журналистам на входе в здание ГБР.

Поддержать экс-президента пришли его младшие дети – сын Михаил и дочери Александра и Евгения – и их друзья.

Некоторые из них держат символику партии "Европейская солидарность", а также плакаты "Четвертая власть или пятая колонна?", "ГБР, чистите власть, а не медиа", "Свободе слова – Труба".

Последнюю фразу дети скандируют.

Также возле ГБР проходит митинг противников Порошенко.

У здания бюро дежурят представители Нацгвардии и полиции и "скорая помощь".

Почему это важно: Согласно заявлению директора ГБР Романа Трубы, его ведомство расследует 11 уголовных производств по Петру Порошенко.

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Напомним: