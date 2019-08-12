Порошенко прибыл на допрос в ГБР: его дети устроили мини-митинг
Источник: "Интерфакс-Украина", "Укринформ"
Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований.
Детали: Порошенко вызвали на 9:30 в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".
Порошенко воздержался от комментариев журналистам на входе в здание ГБР.
Поддержать экс-президента пришли его младшие дети – сын Михаил и дочери Александра и Евгения – и их друзья.
Некоторые из них держат символику партии "Европейская солидарность", а также плакаты "Четвертая власть или пятая колонна?", "ГБР, чистите власть, а не медиа", "Свободе слова – Труба".
Последнюю фразу дети скандируют.
Также возле ГБР проходит митинг противников Порошенко.
У здания бюро дежурят представители Нацгвардии и полиции и "скорая помощь".
Почему это важно: Согласно заявлению директора ГБР Романа Трубы, его ведомство расследует 11 уголовных производств по Петру Порошенко.
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Напомним:
- В первый раз Порошенко вызвали на допрос на 17 июля. Соответствующая повестка была обнародована 11 июля.
- Адвокат Порошенко Игорь Головань объяснял, что его подзащитный не пойдет в ГБР до выборов.
- Порошенко вызвали в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузня на Рыбальском".
- 25 июля около 15 часов глава ГБР Роман Труба сообщил, что Порошенко не пришел на допрос, и его повторно вызвали на 8 августа.
- Однако впоследствии пятый президент приехал в Государственное бюро расследований.