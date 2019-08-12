Источник: "Интерфакс-Украина"

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Детали: Порошенко вызвали на 9:30 в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".

Порошенко воздержался от комментариев журналистам на входе в здание ГБР.

Почему это важно: Согласно заявлению директора ГБР Романа Трубы, его ведомство расследует 11 уголовных производств по Петру Порошенко.

Читайте также интервью УП: Петр Порошенко: Зеленский – не Голобородько, это точно

Знать больше: Допрос без очереди. Почему Порошенко внезапно нагрянул в ГБР

Напомним: