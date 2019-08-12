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Порошенко прибыл на допрос в ГБР: его дети устроили мини-митинг

Понедельник, 12 августа 2019, 09:56
Порошенко прибыл на допрос в ГБР: его дети устроили мини-митинг

Источник: "Интерфакс-Украина", "Укринформ

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Детали: Порошенко вызвали на 9:30 в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".

Порошенко воздержался от комментариев журналистам на входе в здание ГБР.

Поддержать экс-президента пришли его младшие дети – сын Михаил и дочери Александра и Евгения – и их друзья.

 
Дети Порошенко пришли с плакатами 
Фото: Телеканал "Прямий"

Некоторые из них держат символику партии "Европейская солидарность", а также плакаты "Четвертая власть или пятая колонна?", "ГБР, чистите власть, а не медиа", "Свободе слова – Труба".

Последнюю фразу дети скандируют.

Также возле ГБР проходит митинг противников Порошенко.

У здания бюро дежурят представители Нацгвардии и полиции и "скорая помощь".

Почему это важно: Согласно заявлению директора ГБР Романа Трубы, его ведомство расследует 11 уголовных производств по Петру Порошенко.

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Знать больше: Допрос без очереди. Почему Порошенко внезапно нагрянул в ГБР

Напомним:

  • В первый раз Порошенко вызвали на допрос на 17 июля. Соответствующая повестка была обнародована 11 июля.
  • Адвокат Порошенко Игорь Головань объяснял, что его подзащитный не пойдет в ГБР до выборов.
  • Порошенко вызвали в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузня на Рыбальском".
  • 25 июля около 15 часов глава ГБР Роман Труба сообщил, что Порошенко не пришел на допрос, и его повторно вызвали на 8 августа.
  • Однако впоследствии пятый президент приехал в Государственное бюро расследований.

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Темы: ПорошенкоГБРдопрос
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