Порошенко прибыл на допрос в ГБР

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Понедельник, 12 августа 2019, 09:56

Источник: "Интерфакс-Украина"

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Детали: Порошенко вызвали на 9:30 в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".

Порошенко воздержался от комментариев журналистам на входе в здание ГБР.

Почему это важно: Согласно заявлению директора ГБР Романа Трубы, его ведомство расследует 11 уголовных производств по Петру Порошенко.

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Знать больше: Допрос без очереди. Почему Порошенко внезапно нагрянул в ГБР

Напомним:

  • В первый раз Порошенко вызвали на допрос на 17 июля. Соответствующая повестка была обнародована 11 июля.
  • Адвокат Порошенко Игорь Головань объяснял, что его подзащитный не пойдет в ГБР до выборов.
  • Порошенко вызвали в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузня на Рыбальском".
  • 25 июля около 15 часов глава ГБР Роман Труба сообщил, что Порошенко не пришел на допрос, и его повторно вызвали на 8 августа.
  • Однако впоследствии пятый президент приехал в Государственное бюро расследований.

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Темы: Порошенко ГБР допрос


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