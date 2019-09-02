Источник: украинский журналист Роман Цымбалюк в Facebook

Московское СИЗО Лефортово приняло передачи для 24 украинских военнопленных моряков и 8 политзаключенных.

Прямая речь: Только что с Викторией Ивлевой (российская журналистка – ред.) провели операцию по установлению личностей граждан Украины, которые находятся в СИЗО "Лефортово".

Принесли передачи. И их приняли, что уже само по себе является большой удачей. Взяли для 24 моряков и 8 наших осужденных. Среди них: Сущенко, Балух, Кольченко, Карпюк, Клых, Гриб, Панов и Сизонович".

Что было ранее: 22 августа российские СМИ сообщили, что Москва и Киев предварительно договорились обменять 33 россиян на 33 украинцев к концу августа.

Кроме того, 22 августа суд в Киеве отпустил из-под стражи экс-"беркутовца" Александра Саттарова. Его адвокат говорил, что Саттарова готовят к обмену заключенными. Согласно решению об освобождении Саттарова из-под ареста, прокуроры в суде сообщили, что президенты Украины и России договорились об обмене в формате 33 на 33.

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