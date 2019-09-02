Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Все в одном месте: "Лефортово" приняло 32 передачи для пленников Кремля

Понедельник, 2 сентября 2019, 21:17

Источник: украинский журналист Роман Цымбалюк в Facebook

Московское СИЗО Лефортово приняло передачи для 24 украинских военнопленных моряков и 8 политзаключенных.

Прямая речь: Только что с Викторией Ивлевой (российская журналистка – ред.) провели операцию по установлению личностей граждан Украины, которые находятся в СИЗО "Лефортово".

 
 

Принесли передачи. И их приняли, что уже само по себе является большой удачей. Взяли для 24 моряков и 8 наших осужденных. Среди них: Сущенко, Балух, Кольченко, Карпюк, Клых, Гриб, Панов и Сизонович".

Что было ранее: 22 августа российские СМИ сообщили, что Москва и Киев предварительно договорились обменять 33 россиян на 33 украинцев к концу августа.

Кроме того, 22 августа суд в Киеве отпустил из-под стражи экс-"беркутовца" Александра Саттарова. Его адвокат говорил, что Саттарова готовят к обмену заключенными. Согласно решению об освобождении Саттарова из-под ареста, прокуроры в суде сообщили, что президенты Украины и России договорились об обмене в формате 33 на 33.

Предыстория:

  • В августе в СИЗО "Лефортово", где находились 24 захваченных украинских моряка, из разных российских тюрем привезли еще нескольких украинцев – в частности: Владимира Балуха, Николая Карпюка, Станислава Клиха, Александра Кольченко, Павла Гриба, Романа Сущенко.
  • Полагали, что их вместе с моряками могут выдать Украине для "отбывания наказания" в обмен на россиян, которые содержатся за решеткой в ​​Украине.
  • 22 августа стало известно, что по меньшей мере на 4 задержанных в Украине оформляют документы для обмена на находящихся в России украинцев. Это бывшие украинские военные Александр Баранов и Алексей Одинцов и россияне Игорь Кимаковський и Евгений Мефёдов.
  • 28 августа суд в Украине выпустил из СИЗО под личное обязательство главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене. По данным УП, Вышинский сам согласился принять участие во взаимном освобождении лиц между Украиной и Россией.
  • 29 августа появилась информация, что крымчанина Олега Сенцова доставили из далекого города Лабытнанги в Москву.
  • 30 августа новоизбранный генпрокурор Украины Руслан Рябошапка в своем Facebook распространил сообщение об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.
  • Позже в Офисе президента отметили, что освобождение заключенных в России украинцев в обмен на аналогичное освобождение Украиной россиян еще не завершилось.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: пленныеполитзаключенныеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
пленные
Украина вернула из российского плена еще 45 военных и 2 детей
Пригожин планировал взять Шойгу и Герасимова в плен – WSJ
"Моей маме сказали, что я – враг народа", – история председателя Дворичанской общины, которая почти три месяца провела в плену
Последние новости
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
Все новости...
Реклама: