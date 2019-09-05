Путин заявил Медведчуку, что об обмене Киев и Москва объявят в ближайшее время

Источник: Интерфакс-Украина

Президент России Владимир Путин провел встречу с украинским политиком Виктором Медведчуком, в ходе которой заявил, что решение по обмену удерживаемыми лицами будет в ближайшее время объявлено совместно Москвой и Киевом.

Прямая речь президента РФ Владимира Путина: "Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении и в ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях".

Детали: комментируя упоминание Медведчуком украинских заключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка, президент РФ отметил, что по этим фигурантам у Москвы "особая позиция".

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Путин: По двум этим фигурантам у нас особая позиция. В ближайшее время мы объявим о принятых решениях pic.twitter.com/AhOVr9QqvJ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 5, 2019

Встреча Путина с Медведчуком прошла "на ногах" в кулуарах Восточного экономического форума.

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