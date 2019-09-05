Путин заявил Медведчуку, что об обмене Киев и Москва объявят в ближайшее время

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Четверг, 5 сентября 2019, 14:29

Источник: Интерфакс-Украина

Президент России Владимир Путин провел встречу с украинским политиком Виктором Медведчуком, в ходе которой заявил, что решение по обмену удерживаемыми лицами будет в ближайшее время объявлено совместно Москвой и Киевом.

Прямая речь президента РФ Владимира Путина: "Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении и в ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях".

Детали: комментируя упоминание Медведчуком украинских заключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка, президент РФ отметил, что по этим фигурантам у Москвы "особая позиция".

Встреча Путина с Медведчуком прошла "на ногах" в кулуарах Восточного экономического форума.

Знать больше: Почему затормозился обмен заключенными и когда украинцы могут вернуться домой

Предыстория:

  • В середине июля украинская уполномоченная по правам человека Людмила Денисова и российская уполномоченная Татьяна Москалькова обменялись списками политзаключенных в России и Украине. В списке от Украины значилось 150 человек, в списке РФ – 34.
  • 22 августа российские СМИ сообщили, что Москва и Киев предварительно договорились обменять 33 россиян на 33 украинцев в конце августа.
  • В последние дни августа начали ходить слухи о том, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной уже происходит, но его завершение официально опровергали.
  • По состоянию на 2 сентября Московское СИЗО Лефортово приняло передачи для 32 украинцев: 24 военнопленных моряков и 8 политзаключенных.
  • Ранее в СИЗО "Лефортово", где находились 24 захваченных украинских моряка, из разных российских тюрем привезли нескольких украинцев – в частности: Владимира Балуха, Николая Карпюка, Станислава Клиха, Александра Кольченко, Павла Гриба, Романа Сущенко.
  • При этом по меньшей мере на 4 задержанных в Украине оформляли документы для обмена на находящихся в России украинцев. Это бывшие украинские военные Александр Баранов и Алексей Одинцов и россияне Игорь Кимаковський и Евгений Мефёдов.
  • 28 августа суд в Украине выпустил из СИЗО главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене. По данным УП, Вышинский сам согласился принять участие во взаимном освобождении лиц между Украиной и Россией.
  • 29 августа появилась информация, что крымчанина Олега Сенцова доставили из далекого города Лабытнанги в Москву.
  • 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха.

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Темы: политзаключенные Путин Медведчук


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