Путин заявил Медведчуку, что об обмене Киев и Москва объявят в ближайшее время
Источник: Интерфакс-Украина
Президент России Владимир Путин провел встречу с украинским политиком Виктором Медведчуком, в ходе которой заявил, что решение по обмену удерживаемыми лицами будет в ближайшее время объявлено совместно Москвой и Киевом.
Прямая речь президента РФ Владимира Путина: "Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении и в ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях".
Детали: комментируя упоминание Медведчуком украинских заключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка, президент РФ отметил, что по этим фигурантам у Москвы "особая позиция".
Медведчук попросил Путина обменять Карпюка и Клыха: «Это знаковые для Украины люди»— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 5, 2019
Путин: По двум этим фигурантам у нас особая позиция. В ближайшее время мы объявим о принятых решениях pic.twitter.com/AhOVr9QqvJ
Встреча Путина с Медведчуком прошла "на ногах" в кулуарах Восточного экономического форума.
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Предыстория:
- В середине июля украинская уполномоченная по правам человека Людмила Денисова и российская уполномоченная Татьяна Москалькова обменялись списками политзаключенных в России и Украине. В списке от Украины значилось 150 человек, в списке РФ – 34.
- 22 августа российские СМИ сообщили, что Москва и Киев предварительно договорились обменять 33 россиян на 33 украинцев в конце августа.
- В последние дни августа начали ходить слухи о том, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной уже происходит, но его завершение официально опровергали.
- По состоянию на 2 сентября Московское СИЗО Лефортово приняло передачи для 32 украинцев: 24 военнопленных моряков и 8 политзаключенных.
- Ранее в СИЗО "Лефортово", где находились 24 захваченных украинских моряка, из разных российских тюрем привезли нескольких украинцев – в частности: Владимира Балуха, Николая Карпюка, Станислава Клиха, Александра Кольченко, Павла Гриба, Романа Сущенко.
- При этом по меньшей мере на 4 задержанных в Украине оформляли документы для обмена на находящихся в России украинцев. Это бывшие украинские военные Александр Баранов и Алексей Одинцов и россияне Игорь Кимаковський и Евгений Мефёдов.
- 28 августа суд в Украине выпустил из СИЗО главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене. По данным УП, Вышинский сам согласился принять участие во взаимном освобождении лиц между Украиной и Россией.
- 29 августа появилась информация, что крымчанина Олега Сенцова доставили из далекого города Лабытнанги в Москву.
- 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха.
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