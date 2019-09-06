В "Bellingcat" допустили, что освобождение Цемаха не помешает делу MH17

Источник: интервью Христо Грозева для "Настоящее время" (проект "Радио Свобода" и "Голос Америки")

Расследователь "Bellingcat" Христо Грозев полагает, что украинский суд освободил боевика Владимира Цемаха в рамках подготовки к обмену, потому что в деле MH17 хватает доказательств.

Прямая речь: "Это (освобождение) было неожиданно до вчерашнего вечера, когда узнали, что его дело будет рассматриваться в суде. Тогда появились версии, что, скорее всего, это подготовка к обмену 33 или 34 военнопленных с обеих сторон (только часть людей из списка считают военнопленными, других политзаключенными – ред.).

Еще неделю назад мы знали, что из Москвы поступил ультиматум: если не будет внесен в списки господин Цемах, то никто из 33 осужденных (в России) не будет освобожден".

Детали: По мнению Грозева, Украина и международная следственная группа в Нидерландах могли согласиться отпустить Цемаха потому, что у официального расследования достаточно доказательств причастности России к сбиванию "Боинга".

Расследователь предположил: "С точки зрения доказательной базы, ничего особо не изменится. Международная следственная группа накопила так много объективных доказательств, доказывающих причастность России, что для суда это ничего не изменит.

То, чего все лишаются, – более высокая легитимность, оптическая объективность судебного процесса. (Сейчас на суде) нет ни одного обвиняемого, чтобы его защищал адвокат, который бы приводил аргументы в пользу альтернативных версий.

Поэтому, к сожалению, Россия и Кремль всегда будут говорить, что это была односторонняя судебная процедура. Но сам процесс будет иметь достаточно легитимных доказательств, чтобы судья вынес объективный приговор".

Грозев также уверен, что Украине необходимо поделиться с международным следствием по делу "Боинга" деталями переговоров по обмену.

По его мнению, ультиматум России по выдаче именно Цемаха будет "весомым доказательством" причастности его к сбиванию самолета.

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