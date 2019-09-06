В "Bellingcat" допустили, что освобождение Цемаха не помешает делу MH17
Источник: интервью Христо Грозева для "Настоящее время" (проект "Радио Свобода" и "Голос Америки")
Расследователь "Bellingcat" Христо Грозев полагает, что украинский суд освободил боевика Владимира Цемаха в рамках подготовки к обмену, потому что в деле MH17 хватает доказательств.
Прямая речь: "Это (освобождение) было неожиданно до вчерашнего вечера, когда узнали, что его дело будет рассматриваться в суде. Тогда появились версии, что, скорее всего, это подготовка к обмену 33 или 34 военнопленных с обеих сторон (только часть людей из списка считают военнопленными, других политзаключенными – ред.).
Еще неделю назад мы знали, что из Москвы поступил ультиматум: если не будет внесен в списки господин Цемах, то никто из 33 осужденных (в России) не будет освобожден".
Детали: По мнению Грозева, Украина и международная следственная группа в Нидерландах могли согласиться отпустить Цемаха потому, что у официального расследования достаточно доказательств причастности России к сбиванию "Боинга".
Расследователь предположил: "С точки зрения доказательной базы, ничего особо не изменится. Международная следственная группа накопила так много объективных доказательств, доказывающих причастность России, что для суда это ничего не изменит.
То, чего все лишаются, – более высокая легитимность, оптическая объективность судебного процесса. (Сейчас на суде) нет ни одного обвиняемого, чтобы его защищал адвокат, который бы приводил аргументы в пользу альтернативных версий.
Поэтому, к сожалению, Россия и Кремль всегда будут говорить, что это была односторонняя судебная процедура. Но сам процесс будет иметь достаточно легитимных доказательств, чтобы судья вынес объективный приговор".
Грозев также уверен, что Украине необходимо поделиться с международным следствием по делу "Боинга" деталями переговоров по обмену.
По его мнению, ультиматум России по выдаче именно Цемаха будет "весомым доказательством" причастности его к сбиванию самолета.
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Предыстория:
- Боевика Владимира Цемах вывезли из оккупированного Снежного, 29 июня Шевченковский райсуд Киева арестовал его за "создание террористической группы или террористической организации". 5 сентября суд освободил Цемаха, якобы включенного в список на обмен.
- Цемах мог бы стать свидетелем по делу MH17, так в 2014 году он руководил так называемой "противовоздушной обороной" в районе, где сбили малазийский самолет.
- Международная совместная следственная группа (JIT), расследующая катастрофу "Боинга" "Малайзийских авиалиний" в небе над Донбассом, в июне 2019 года впервые назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета рейса MH17 и выдала международные ордера на их арест – все они граждане России.
- Москва отрицает все обвинения в причастности к сбиванию самолета.
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