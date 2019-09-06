Кабмин назначил министрам 11 заместителей, Милованову – аж трех

1469 просмотров
Пятница, 6 сентября 2019, 20:15

Источник: Правительственный портал

Кабинет Министров назначил 11 заместителей министров, больше всего досталось министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову.

Список: Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства – первый заместитель Павел Кухта, заместитель Тарас Высоцкий, заместитель торговый представитель Украины Тарас Качка.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц – заместитель Александр Терещенко.

Министр финансов – заместитель Геннадий Плис.

Министр развития общин и территорий – заместитель Эдуард Кругляк.

Министр образования и науки – заместители Петр Коржевский и Егор Стадный.

Министр социальной политики – заместители Олег Коваль и Сергей Нежинский.

Вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации – первый заместитель Алексей Вискуб.

Узнать больше: Зе! Кабмин: Все о жизни и связях новых министров

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Кабинет министров


powered by lun.ua
Материалы по теме
Дубилет оставил Кабмин без блокнотов с позолотой: "Пустая трата денег" 6 сентября 2019, 11:45
Парцхаладзе уволили с должности замглавы Минрегиона 5 сентября 2019, 15:39
Кабмин уволил 4-х руководителей Минагрополитики 5 сентября 2019, 14:48
Все новости
Главные новости
Зеленский подписал указы о помиловании 12 россиян – адвокат
Рябошапка уволил с должностей прокуроров 8 областей
"Киевпастранс" уволит всех кондукторов
Касько назначен первым заместителем генпрокурора
Все новости
здоровье

26 способов улучшить свою иммунную систему дома

Фотопроект

Фотограф фотографировал 4 сестер 43 года подряд

мандри

5 стран мира, которые посещают менее всего

Поиск по сайту
Архив
Весь архів