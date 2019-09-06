Кабмин назначил министрам 11 заместителей, Милованову – аж трех
Источник: Правительственный портал
Кабинет Министров назначил 11 заместителей министров, больше всего досталось министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову.
Список: Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства – первый заместитель Павел Кухта, заместитель Тарас Высоцкий, заместитель торговый представитель Украины Тарас Качка.
Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц – заместитель Александр Терещенко.
Министр финансов – заместитель Геннадий Плис.
Министр развития общин и территорий – заместитель Эдуард Кругляк.
Министр образования и науки – заместители Петр Коржевский и Егор Стадный.
Министр социальной политики – заместители Олег Коваль и Сергей Нежинский.
Вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации – первый заместитель Алексей Вискуб.
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