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Кабмин назначил министрам 11 заместителей, Милованову – аж трех

Пятница, 6 сентября 2019, 20:15

Источник: Правительственный портал

Кабинет Министров назначил 11 заместителей министров, больше всего досталось министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову.

Список: Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства – первый заместитель Павел Кухта, заместитель Тарас Высоцкий, заместитель торговый представитель Украины Тарас Качка.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц – заместитель Александр Терещенко.

Министр финансов – заместитель Геннадий Плис.

Министр развития общин и территорий – заместитель Эдуард Кругляк.

Министр образования и науки – заместители Петр Коржевский и Егор Стадный.

Министр социальной политики – заместители Олег Коваль и Сергей Нежинский.

Вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации – первый заместитель Алексей Вискуб.

Узнать больше: Зе! Кабмин: Все о жизни и связях новых министров

Украинская правда
Темы: Кабинет министров
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