Кабмин назначил министрам 11 заместителей, Милованову – аж трех

Министр образования и науки – заместители Петр Коржевский и Егор Стадный.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц – заместитель Александр Терещенко.

Список: Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства – первый заместитель Павел Кухта, заместитель Тарас Высоцкий, заместитель торговый представитель Украины Тарас Качка.

Кабинет Министров назначил 11 заместителей министров, больше всего досталось министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову.

Украинская правда

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