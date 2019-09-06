Уряд призначив міністрам 11 заступників, Милованову – аж трьох

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П'ятниця, 6 вересня 2019, 20:15

Джерело: Урядовий портал

Кабінет Міністрів призначив 11 заступників міністрів, найбільше дісталося міністру розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофію Милованову.

Список: 

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства – перший заступник Павло Кухта, заступник Тарас Висоцький, заступник-торговий представник України Тарас Качка.

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб – заступник Олександр Терещенко.

Міністр фінансів – заступник Геннадій Пліс.

Міністр розвитку громад та територій – заступник Едуард Кругляк.

Міністр освіти і науки – заступники Петро Коржевський та Єгор Стадний.

Міністр соціальної політики – заступники Олег Коваль та Сергій Ніжинський.

Віце-прем’єр-міністр-міністр цифрової трансформації – перший заступник Олексій Вискуб.

Знати більше: Зе!Кабмін: Все про життя та зв'язки нових міністрів

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрів


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