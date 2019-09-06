Уряд призначив міністрам 11 заступників, Милованову – аж трьох

Міністр освіти і науки – заступники Петро Коржевський та Єгор Стадний .

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб – заступник Олександр Терещенко .

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства – перший заступник Павло Кухта , заступник Тарас Висоцький , заступник-торговий представник України Тарас Качка .

Українська правда

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