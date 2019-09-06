Уряд призначив міністрам 11 заступників, Милованову – аж трьох
Джерело: Урядовий портал
Кабінет Міністрів призначив 11 заступників міністрів, найбільше дісталося міністру розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофію Милованову.
Список:
Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства – перший заступник Павло Кухта, заступник Тарас Висоцький, заступник-торговий представник України Тарас Качка.
Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб – заступник Олександр Терещенко.
Міністр фінансів – заступник Геннадій Пліс.
Міністр розвитку громад та територій – заступник Едуард Кругляк.
Міністр освіти і науки – заступники Петро Коржевський та Єгор Стадний.
Міністр соціальної політики – заступники Олег Коваль та Сергій Ніжинський.
Віце-прем’єр-міністр-міністр цифрової трансформації – перший заступник Олексій Вискуб.
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