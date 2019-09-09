Помощник президента рассказал, как Зеленский говорит с Путиным

2435 просмотров
Понедельник, 9 сентября 2019, 09:48

Источник: интервью Андрея Ермака УП

Помощник президента Андрей Ермак, который возглавлял украинскую часть группы по обмену пленными и летал за освобожденными украинцами в Москву, заявляет, что президенты Украины и России говорят на равных, а их разговоры конструктивны.

Прямая речь: "За тот срок, который я вижу, а я бываю на многих переговорах, позиция нашего президента, отношение к нему, его умение вести переговоры, не предусматривают, чтобы кто-то с ним вел себя невежливо. Это был равный разговор двух президентов".

"Нет (голос во время этих разговоров никто не повышал – ред.). Я думаю, что, если бы не было конструктивного диалога между президентами, не было бы освобождения".

"Изменений в договоренностях никаких не было. Все, о чем договорился президент во время телефонного разговора, было реаылизвано". 

Дополняется...

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский Путин


powered by lun.ua
Материалы по теме
Помощник президента Андрей Ермак: Фамилия Цемаха на обмен в разговорах Зеленского и Путина была изначально 9 сентября 2019, 06:00
Зеленский снова поговорил с Путиным - об обмене, нормандской встрече и Донбассе 7 сентября 2019, 23:24
Обмен пленными. Как Зеленский договорился с Путиным об освобождении заложников Кремля 7 сентября 2019, 19:10
Все новости
Главные новости
ООС: 9 обстрелов, один военный ранен
Запасы газа в Украине превысили семилетний максимум 
В оккупированном Крыму непогода унесла жизни 6 человек
Обмен с РФ: Австралия разочарована выдачей Цемаха России
Все новости
психология

Когда мужчины самые одинокие

семья

6 худших советов, которые родители могут давать своим детям

здоровье

5 привычек, которые могут продлить жизнь на десятилетия

Поиск по сайту
Архив
Весь архів