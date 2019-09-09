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В "Голосе" подготовили закон о наказании для Медведчука и Ко

Понедельник, 9 сентября 2019, 12:18
В Голосе подготовили закон о наказании для Медведчука и Ко

Депутаты фракции "Голос" предлагают ввести уголовную ответственность за самовольное ведение политиками "переговоров" с российскими чиновниками, а также требуют от команды Владимира Зеленского плана деоккупации.

Источник: заседание согласительного совета парламента

Сергей Рахманин из фракции "Голос": "Освобождение украинских заложников не снижает, а усиливает актуальность плана деоккупации оккупированных территорий..., чтобы мы имели четкое представление о возможных пределах компромиссов, на которые государство готово пойти в решении этой сложной проблемы.

Депутатами фракции "Голос" уже доработан и в ближайшее время будет зарегистрирован законопроект о криминализации несанкционированных переговоров с представителями страны-агрессора. Я думаю, что этот вопрос тоже должен быть включен в повестку дня сессии – и, надеюсь, будет рассмотрен коллегами".

Перед тем Тарас Батенко ("УКРОП") из группы "За будущее" (укр. "За майбутнє") сказал также: "Мы убеждены, что украинское государство прилагает максимум усилий для того, чтобы вытащить украинцев из российских казематов.

И мы хотим видеть в ближайшее время представление стратегии от руководства государства плана реинтеграции оккупированных территорий Донбасса и Крыма – и в том числе понять, что такое компромисс, к которому нас призывают некоторые оппозиционные партии, и каков предел этого компромисса.

Путин будет пытаться втянуть Украину в оккупационную логику, преследуя свои интересы. Поэтому мы не можем допустить попадания в ловушку на пути к освобождению всех украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма".

Батенко заявил: "Также мы поддерживаем законодательную инициативу о введении наказания за ведение переговоров от имени Украины не уполномоченными на это лицами. Вопросом освобождения наших пленников из российского плена, переговорным процессом должно заниматься государство, а не политические партии или отдельные политические деятели в угоду собственному пиару.

В условиях, когда так сложно найти общий язык со страной-агрессором по освобождению украинских граждан из плена, вмешательство в процесс переговоров посторонних частных лиц не приближает мир, а лишь его отдаляет".

Почему это важно: Несколько лет назад кум российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук был уполномочен на ведение переговоров об освобождении пленных с оккупированного востока Украины, но потто его от переговоров официально отстранили.

Когда летом 2019 года появился шанс на большой обмен политзаключенных Кремля на лиц, в которых заинтересована Россия, Виктор Медведчук вместе с Вадимом Рабиновичем поехал в московское СИЗО "Лефортово", а затем говорил об обмене с Путиным во Владивостоке.

В соцсетях ходили слухи, что именно из-за вмешательства Медведчука обмен политзаключенных затянулся.

Кроме того, во время избирательных кампаний Виктор Медведчук несколько раз летал со своими соратниками в Россию на "переговоры" то с премьером РФ, то с руководителем "Газпрома" о поставках газа, то с Путиным.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадаГолосполитзаключенныеМедведчукРабинович
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