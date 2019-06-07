Медведчук и Бойко снова полетели в РФ на “переговоры”

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента РФ Виктор Медведчук и нардеп Юрий Бойко встретились в Санкт-Петербурге с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Ответную встречу транслировал телеканал "112.Украина".

Во время встречи Медведчук пожаловался, что после прошлого их визита в Россию в Украине была "бурная, негативная реакция", но их это не беспокоит, потому что им на это "наплевать".

По его словам, обещанные президентом РФ Владимиром Путиным 25% скидки на газ при прямых поставках - "луч света" для украинцев.

Медведчук отметил, что предыдущая власть была к этому не готова, а президент Владимир Зеленский еще не созрел к подобным решениям, но они все равно приехали договариваться, чтобы "заставить" действующую украинскую власть пойти на это.

Напомним: