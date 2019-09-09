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Сущенко на 20 лет запретили въезд в Россию – Фейгин

Понедельник, 9 сентября 2019, 16:06

Источник: адвокат Марк Фейгин, "Укринформ"

Журналисту Роману Сущенко, освобожденному в результате обмена 7 сентября, на 20 лет запретили въезжать на территорию России.

Прямая речь Фейгина: "Если говорить о юридической стороне дела, то Сущенко помиловали и на 20 лет запретили въезд на территорию Российской Федерации. Об этом ему объявили в СИЗО ("Лефортово"). Однако указ, насколько я знаю, нигде не публиковался. Видимо, он секретный".

Детали: В России Фейгина лишили статуса адвоката, но у него есть статус адвоката в Украине.

После лишения адвокатского статуса к судебном процессе относительно Сущенко он привлекался в качестве общественного защитника.

Что было раньше: 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 украинцев на 35 россиян". В частности, вернулся домой Роман Сущенко, которого в России осудили на 12 лет колонии строгого режима по сфабрикованному делу о "шпионаже".

Напомним: 

  • Собственного корреспондента "Укринформа" во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частным визитом. Россия овинила его в шпионаже.
  • 4 июня 2018 года Московский городской суд признал украинского журналиста виновным и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Сущенко вину не признал.

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Темы: СущенкополитзаключенныеРосcияУкраина
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