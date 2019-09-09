Сущенко на 20 лет запретили въезд в Россию – Фейгин

541 просмотр
Понедельник, 9 сентября 2019, 16:06

Источник: адвокат Марк Фейгин, "Укринформ"

Журналисту Роману Сущенко, освобожденному в результате обмена 7 сентября, на 20 лет запретили въезжать на территорию России.

Прямая речь Фейгина: "Если говорить о юридической стороне дела, то Сущенко помиловали и на 20 лет запретили въезд на территорию Российской Федерации. Об этом ему объявили в СИЗО ("Лефортово"). Однако указ, насколько я знаю, нигде не публиковался. Видимо, он секретный".

Детали: В России Фейгина лишили статуса адвоката, но у него есть статус адвоката в Украине.

После лишения адвокатского статуса к судебном процессе относительно Сущенко он привлекался в качестве общественного защитника.

Что было раньше: 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 украинцев на 35 россиян". В частности, вернулся домой Роман Сущенко, которого в России осудили на 12 лет колонии строгого режима по сфабрикованному делу о "шпионаже".

Напомним: 

  • Собственного корреспондента "Укринформа" во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частным визитом. Россия овинила его в шпионаже.
  • 4 июня 2018 года Московский городской суд признал украинского журналиста виновным и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Сущенко вину не признал.

Читайте также: Обмен пленными. Как Зеленский договорился с Путиным об освобождении заложников Кремля 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Сущенко политзаключенные Росcия Украина


powered by lun.ua
Материалы по теме
Дело Цемаха и обмен пленными. Когда украинцы могут вернуться домой 4 сентября 2019, 18:05
Сущенко подписал документы о согласии отбывать срок в Украине - Фейгин 8 августа 2019, 01:09
Адвокат Сущенко допустил возможность обмена 31 июля 2019, 01:41
Все новости
Главные новости
В ФСБ РФ заявили о задержании двух украинцев на админгранице Крыма
Обмен 35 на 35: в Кремле заговорили о "путях к нормализации отношений" с Украиной
Цена газа для населения будет снижена на 115 гривень в сентябре – Герус
Пристайко: Зеленский 23 сентября посетит США
Все новости
семья

6 худших советов, которые родители могут давать своим детям

здоровье

5 привычек, которые могут продлить жизнь на десятилетия

здоровье

Как не превратить еду на врага

Поиск по сайту
Архив
Весь архів