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Сенат США рассмотрит импичмент Трампу, если это поддержит Палата представителей

Вторник, 1 октября 2019, 09:11

Сенат США будет вынужден рассмотреть вопрос импичмента президенту Дональду Трампу, если Палата представителей проголосует за это.

Источник: комментарий лидера республиканского большинства в сенате Митча Макконнелла телеканалу CNBC.

Прямая речь: "У меня не будет другого выбора, кроме как принять вопрос к рассмотрению".

"Как долго это будет продолжаться – это уже другой вопрос, но у меня не будет другого выбора, кроме принять его к рассмотрению на основании правил Сената об импичменте".  

Знать больше: Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы

Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения предъявлены Дональду Трампу

Предыстория:

  • В начале сентября "The Washington Post" писал, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
  • После этого в США заговорили об импичменте Трампа.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленським.
  • 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб на разговор Трампа с Зеленским. Действующий президент США хвалил Юрия Луценко и высказывался за то, чтобы оставит его на должности генпрокурора.
  • В свою очередь адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани обнародовал 29 сентября часть своей переписки со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, которая показывает, что Волкер связал Джулиани с помощником президента Украины Андреем Ермаком.
  • 30 сентября Трамп написал, что заслуживает встречи с госслужащим, который подал на него жалобу после разговора с Зеленским и изложил суть разговора некорректно.

Украинская правда

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Темы: ТрампСШАимпичмент
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