Сенат США рассмотрит импичмент Трампу, если это поддержит Палата представителей

Сенат США будет вынужден рассмотреть вопрос импичмента президенту Дональду Трампу, если Палата представителей проголосует за это.

Источник: комментарий лидера республиканского большинства в сенате Митча Макконнелла телеканалу CNBC.

Прямая речь: "У меня не будет другого выбора, кроме как принять вопрос к рассмотрению".

"Как долго это будет продолжаться – это уже другой вопрос, но у меня не будет другого выбора, кроме принять его к рассмотрению на основании правил Сената об импичменте".

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