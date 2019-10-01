Сенат США рассмотрит импичмент Трампу, если это поддержит Палата представителей
Вторник, 1 октября 2019, 09:11
Сенат США будет вынужден рассмотреть вопрос импичмента президенту Дональду Трампу, если Палата представителей проголосует за это.
Источник: комментарий лидера республиканского большинства в сенате Митча Макконнелла телеканалу CNBC.
Прямая речь: "У меня не будет другого выбора, кроме как принять вопрос к рассмотрению".
"Как долго это будет продолжаться – это уже другой вопрос, но у меня не будет другого выбора, кроме принять его к рассмотрению на основании правил Сената об импичменте".
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Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения предъявлены Дональду Трампу
Предыстория:
- В начале сентября "The Washington Post" писал, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
- После этого в США заговорили об импичменте Трампа.
- 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленським.
- 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб на разговор Трампа с Зеленским. Действующий президент США хвалил Юрия Луценко и высказывался за то, чтобы оставит его на должности генпрокурора.
- В свою очередь адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани обнародовал 29 сентября часть своей переписки со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, которая показывает, что Волкер связал Джулиани с помощником президента Украины Андреем Ермаком.
- 30 сентября Трамп написал, что заслуживает встречи с госслужащим, который подал на него жалобу после разговора с Зеленским и изложил суть разговора некорректно.
Украинская правда