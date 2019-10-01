Зеленский на две недели просрочил внесение кандидатур ЦИК
Президент Владимир Зеленский пока не подал состав членов Центральной избирательной комиссии в Верховную Раду.
Об этом во время брифинга во вторник заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.
"Предложения по составу Центральной избирательной комиссии поступают от президента Украины. Как только они поступят в Верховную Раду Украины, мы обязательно будем их рассматривать. Пока на данный момент таких предложений еще нет", - сказал Разумков.
Отметим, что согласно закону фракции должны были внести свои кандидатуры президенту не позднее следующего дня после освобождения всего состава, то есть до 14 сентября.
На их основании Зеленский должен был в течение трех дней (до 17 сентября) внести в парламент представление на назначение нового состава Центризбиркома (Статья 31, п. 3).
В "Слуге народа" ранее заявляли, что Верховная Рада может избрать новый состав Центральной избирательной комиссии 18-20 сентября.
Предыстория:
- 13 сентября Верховная Рада досрочно освободила всех членов Центральной избирательной комиссии, за проект постановления №2127 проголосовал 341 депутат.
- Центральную избирательную комиссию обновили год назад: 20 сентября 2018 Верховная Рада 8 созыва освободила 13 из 15 членов ЦИК и назначила в комиссию 14 новых членов по представлению тогдашнего президента Петра Порошенко. Этому предшествовали упреки общественности за то, что ЦИК не обновляют в сроки.
- 9 сентября 2019 года новый президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК.
- Центральная избирательная комиссия отвергла обвинения Зеленского и назвала свой роспуске политически мотивированным решением.
- По состоянию на 20 сентября в Офисе президента не получали предложений фракции "Слуга народа" и депутатской группы "За майбутне" в Верховной Раде относительно назначения членов Центральной избирательной комиссии.