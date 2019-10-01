Президент Владимир Зеленский пока не подал состав членов Центральной избирательной комиссии в Верховную Раду.

Об этом во время брифинга во вторник заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Предложения по составу Центральной избирательной комиссии поступают от президента Украины. Как только они поступят в Верховную Раду Украины, мы обязательно будем их рассматривать. Пока на данный момент таких предложений еще нет", - сказал Разумков.

Отметим, что согласно закону фракции должны были внести свои кандидатуры президенту не позднее следующего дня после освобождения всего состава, то есть до 14 сентября.

На их основании Зеленский должен был в течение трех дней (до 17 сентября) внести в парламент представление на назначение нового состава Центризбиркома (Статья 31, п. 3).

В "Слуге народа" ранее заявляли, что Верховная Рада может избрать новый состав Центральной избирательной комиссии 18-20 сентября.

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