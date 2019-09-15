У Зеленского сказали, когда откроют мост в Станице Луганской

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Воскресенье, 15 сентября 2019, 19:54

Открыть восстановлен мост через реку Северский Донец в Станице Луганской планируют до 27 ноября.

Источник: пресс-служба президента

Дословно: Согласно графику, до 11 октября 2019 года планируется установить временную (обходную) переправу, а до 27 ноября – открыть основной мост.

Детали: В пресс-службе сообщили, что в настоящее время осуществляется асфальтирование дороги от моста в направлении КПВВ.

По состоянию на 11:00 воскресенья заасфальтированы почти 300 метров из 750-ти правой стороны дороги в направлении моста. Также утром завершено асфальтирование левой части дороги.

 
Фото пресс-службы президента

Кроме того, продолжают работу пиротехники.

По состоянию на 12:00 работники ГСЧС обследовали часть территории прилегающей лесопосадки в направлении моста. Было выявлено 32 опасных предмета.

Сейчас разминировано, в частности, 1,25 га грунтовой дороги в лес, более гектара технологической дороги; 1,37 га с правой стороны и 1,35 га с левой стороны вдоль дороги и более 2 га участка местности у моста радиусом 125 метров.

Предыстория:

  • 2 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что в Станице Луганской начнут строить мост, поскольку боевики сняли свой блокпост. 
  • 27 июня завершился первый этап отвода украинских подразделений возле Станицы Луганской: украинские бойцы отошли от пешеходного моста.
  • 30 июня представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма сообщил, что противник тоже вышел из района Станицы Луганской.
  • 1 июля президент Владимир Зеленский заявил, что в Станице-Луганской произошло разведение войск с обеих сторон. Это подтвердила Мониторинговая миссия ОБСЕ.
  • 4 августа стало известно, что ремонт разрушенного моста в Станице Луганской после разведения сил не могут начать из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны незаконных вооруженных формирований ОРЛО.
  • 20 августа украинская сторона начала демонтировать фортификационные сооружения у моста в Станице Луганской. Оккупанты тогда отказались от "зеркальных" действий.

Украинская правда

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Темы: Донбасс


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