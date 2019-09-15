У Зеленского сказали, когда откроют мост в Станице Луганской

Открыть восстановлен мост через реку Северский Донец в Станице Луганской планируют до 27 ноября.

Источник: пресс-служба президента

Дословно: Согласно графику, до 11 октября 2019 года планируется установить временную (обходную) переправу, а до 27 ноября – открыть основной мост.

Детали: В пресс-службе сообщили, что в настоящее время осуществляется асфальтирование дороги от моста в направлении КПВВ.

По состоянию на 11:00 воскресенья заасфальтированы почти 300 метров из 750-ти правой стороны дороги в направлении моста. Также утром завершено асфальтирование левой части дороги.

Фото пресс-службы президента

Кроме того, продолжают работу пиротехники.

По состоянию на 12:00 работники ГСЧС обследовали часть территории прилегающей лесопосадки в направлении моста. Было выявлено 32 опасных предмета.

Сейчас разминировано, в частности, 1,25 га грунтовой дороги в лес, более гектара технологической дороги; 1,37 га с правой стороны и 1,35 га с левой стороны вдоль дороги и более 2 га участка местности у моста радиусом 125 метров.

Предыстория: