Трамп сказал, согласится сотрудничать со следствием по импичменту

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет сотрудничать со следствием по импичменту только в случае, если демократы изменят свое поведение и дадут права его представителям.

Источник: "Укринформ"

Дословно: "Демократы вели себя очень плохо с президентом и с Республиканской партией, очень несправедливо. Так как они имеют небольшое большинство в Палате представителей, они изменили правила, они не дали нам никакой возможности играть по справедливым правилам".

"Да, но если демократы дадут нам права", - ответил Трамп на вопрос о сотрудничестве со следствием

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