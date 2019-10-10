Трамп сказал, согласится сотрудничать со следствием по импичменту

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Четверг, 10 октября 2019, 06:40

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет сотрудничать со следствием по импичменту только в случае, если демократы изменят свое поведение и дадут права его представителям.

Источник: "Укринформ"

Дословно: "Демократы вели себя очень плохо с президентом и с Республиканской партией, очень несправедливо. Так как они имеют небольшое большинство в Палате представителей, они изменили правила, они не дали нам никакой возможности играть по справедливым правилам".

"Да, но если демократы дадут нам права", - ответил Трамп на вопрос о сотрудничестве со следствием

Предыстория:

  • В Белом доме официально отказались сотрудничать со следствием в деле об импичменте президенту США Дональду Трампу. 
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
  • Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.

Украинская правда

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Темы: Трамп США Зеленский импичмент


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