Трамп сказал, согласится сотрудничать со следствием по импичменту
Четверг, 10 октября 2019, 06:40
Президент США Дональд Трамп заявил, что будет сотрудничать со следствием по импичменту только в случае, если демократы изменят свое поведение и дадут права его представителям.
Источник: "Укринформ"
Дословно: "Демократы вели себя очень плохо с президентом и с Республиканской партией, очень несправедливо. Так как они имеют небольшое большинство в Палате представителей, они изменили правила, они не дали нам никакой возможности играть по справедливым правилам".
"Да, но если демократы дадут нам права", - ответил Трамп на вопрос о сотрудничестве со следствием
Предыстория:
- В Белом доме официально отказались сотрудничать со следствием в деле об импичменте президенту США Дональду Трампу.
- 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
- Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
Украинская правда