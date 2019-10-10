Зеленский: Не хочу вмешиваться в выборы США и пусть не вмешиваются в наши
Президент Владимир Зеленский заявляет, что не хочет никоим образом вмешиваться в выборы в США и хочет, чтобы Америка не вмешивалась в выборы в Украине.
Источник: ответ Зеленского на вопрос во время общения с журналистами на фудмаркете в Киеве.
Прямая речь: "Что мне изменить в отношениях с США? Я не хочу вмешиваться никаким образом в выборы независимой страны под названием США. И я не буду это делать. И почему я не хочу очень много комментировать по этому поводу – я не хочу, чтобы этот вопрос как-то так или иначе влиял на выборы. Выбирайте своего президента сами".
"А мы, если можно, вы тоже не будете – вы и сейчас не влияете – и не будете в дальнейшем, в будущем влиять на выборы в независимой Украине".
"Я сейчас в центре мировых средстве информации. Почему-то так произошло. Я не хотел. Я в другой профессии, в прошлой моей жизни, когда я был продюсером и автором "Студии квартал 95", я действительно хотел быть всемирно известным. Но не из-за такого случая".
Детали: Зеленский добавил, что ждет официального визита в США и со своей стороны работает над тем, чтобы во время его каденции состоялся и визит президента США в Украину, потому что "это для нас и имиджево, и очень важно, и это важный сигнал для наших партнеров, что США поддерживают стратегию и в целом политику Украины".
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"Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу"
Предыстория:
- В начале сентября издание "The Washington Post" сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
- Внимание к этому возросло из-за решения администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.
- После этого в США заговорили об импичменте Трампа.
- 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленським.
- Президент США Дональд Трамп требует провести голосование в Палате представителей по вопросу импичмента до того, как Белый дом предоставит все документы, которые требуют демократы.
- По процедуре, если Палата представителей поддержит импичмент, то эта инициатива окажется в Сенате США, где у Республиканской партии, поддерживающей Трампа – большинство.
- По мнению Трампа, Палата представителей США, скорее всего, проголосует "за" его импичмент.