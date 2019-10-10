Зеленский: Не хочу вмешиваться в выборы США и пусть не вмешиваются в наши

Президент Владимир Зеленский заявляет, что не хочет никоим образом вмешиваться в выборы в США и хочет, чтобы Америка не вмешивалась в выборы в Украине.

Источник: ответ Зеленского на вопрос во время общения с журналистами на фудмаркете в Киеве.

Прямая речь: "Что мне изменить в отношениях с США? Я не хочу вмешиваться никаким образом в выборы независимой страны под названием США. И я не буду это делать. И почему я не хочу очень много комментировать по этому поводу – я не хочу, чтобы этот вопрос как-то так или иначе влиял на выборы. Выбирайте своего президента сами".

"А мы, если можно, вы тоже не будете – вы и сейчас не влияете – и не будете в дальнейшем, в будущем влиять на выборы в независимой Украине".

"Я сейчас в центре мировых средстве информации. Почему-то так произошло. Я не хотел. Я в другой профессии, в прошлой моей жизни, когда я был продюсером и автором "Студии квартал 95", я действительно хотел быть всемирно известным. Но не из-за такого случая".

Фото Эльдара Сарахмана, УП

Детали: Зеленский добавил, что ждет официального визита в США и со своей стороны работает над тем, чтобы во время его каденции состоялся и визит президента США в Украину, потому что "это для нас и имиджево, и очень важно, и это важный сигнал для наших партнеров, что США поддерживают стратегию и в целом политику Украины".

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