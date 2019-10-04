Трамп хочет, чтобы Палата представителей скорее проголосовала за импичмент

Президент США Дональд Трамп требует провести голосование в Палате представителей по вопросу импичмента до того, как Белый дом предоставит все документы, которые требуют демократы.

Источник: Голос Америки со ссылкой на СМИ

Детали: Трамп планирует направить письмо спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси с требованием провести голосование в Палате представителей по вопросу импичмента до того, как Белый дом предоставит все документы, которые требуют демократы в Конгрессе в рамках расследований относительно возможного импичмента.

Информацию о том, что такое письмо готовится подтвердил президент Трамп общаясь с прессой в пятницу.

Он также уклончиво ответил на вопрос о том, выполнит ли Белый дом требование Конгресса о предоставлении документов. По его словам, это будут решать юристы.

По процедуре, если Палата представителей поддержит импичмент, то эта инициатива окажется в Сенате США, где Республиканская партия, поддерживающая Трампа, имеет большинство.

Трамп считает, что сенаторы отнесутся к этому, как к обману.

Палата представителей США, скорее всего, проголосует за импичмент, считает американский президент.

Предыстория:

24 сентября Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента.

25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал текст жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб на нарушения в ходе телефонного звонка Трампа с Зеленским.

Анонимный информатор обвинил Трампа в том, что он отказал в помощи Украине, чтобы заставить украинские власти расследовать обстоятельства, которые, как надеялся Трамп, могли бы нанести политический ущерб бывшему вице-президенту и главному сопернику Трампа на выборах-2020 Джо Байдену.

Трамп настойчиво намекал Зеленскому на расследование деятельности сына Джо Байдена Данкана Хантера в Украине, который входил в состав наблюдательного совета Украинской газовой компании Burisma, причастной к коррупционным схемам.

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